Francis verovert titel Prins Carnaval in Blankenberge: “Ik kan het amper geloven”

Zaterdagavond organiseerde de Confrerie van de Leute zijn jaarlijkse Prinsenbal in het casino van Blankenberge. De aanwezigen konden hun stem uitbrengen op één van de twee kandidaten die dit jaar streden voor de felbegeerde titel. Francis Daems (50) werd de winnaar terwijl Wilfried Wittewrongel (54), beter bekend als ‘Willy Willy’ het komende jaar als Erejonker van Prins Carnaval 2025 door het leven gaat.

De twee kandidaten hadden allebei heel intensief campagne gevoerd in de badstad maar ook ver erbuiten. Dat zorgde ervoor dat er ook carnavalisten uit het binnenland afzakten naar het Prinsenbal.

Indrukwekkend

Volgens de Confrerie van de Leute werd het één van de beste edities sinds lang. Burgemeester Björn Prasse (Team Blankenberge) richtte zich zondagmorgen tot Francis en Wilfried tijdens hun ontvangst op het stadhuis: “Het is fenomenaal wat jullie een jaar lang gepresteerd hebben.”

“De inzet van jullie teams was indrukwekkend. Ik wil ook mijn dank uitspreken naar de carnavalisten die er samen met dit duo een feest van gemaakt hebben. We gaan er tijdens de vierdaagse begin maart nog eens een dikke lap op geven.”

Al tijdens zijn jeugd was carnaval een belangrijk aspect in het leven van Francis Daems, die ook al 30 jaar actief is als Dj Cissen. “Mijn papa richtte met de Orde van de Scherpschutters zijn eigen groepering op in Blankenberge. Tot zijn overlijden in 2016 was hij er voorzitter van. Ik zelf heb 5 jaar geleden De Scherpe Kleppers uit de grond gestampt.”

“We hebben momenteel 38 leden en nemen natuurlijk deel aan de stoet. Nu ik 50 jaar ben, vond ik de tijd rijp om me kandidaat te stellen. Ik kon het zaterdagnacht amper geloven dat ik de steek veroverde. Maar na alle felicitaties en berichtjes begint dat besef meer en meer door te dringen. Ik wil ook nog eens mijn vriendin Lieselot Lannoo en mijn campagneteam bedanken. Zonder hun steun zou deze overwinning nooit mogelijk geweest zijn”, besluit de kersverse Prins Francis I.

