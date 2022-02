Fotografieclub Lidiac stelt werken tentoon in Cultuurhuis De Keizer in Lichtervelde

De afgelopen twee jaar zagen er ook bij fotografieclub Lidiac anders uit dan anders. Zo moesten ze hun maandelijkse fysieke samenkomsten vervangen door een digitale meeting en ook het traditionele toonmoment in OC De Schouw werd twee jaar op rij geannuleerd.

Nu er eindelijk licht aan het einde van de coronatunnel lijkt te zijn, pikken ze bij Lidiac de draad weer op. Ze zetten het nieuwe jaar alvast goed in, met een fototentoonstelling in Cultuurhuis De Keizer. In Bar Agnes, het café van Cultuurhuis De Keizer, zullen de hele maand februari prachtige foto’s te zien zijn van de hand van de leden van fotografieclub Lidiac. Zo’n twintig foto’s in totaal.

“We hebben ervoor gekozen, om in tegenstelling tot hoe we doorgaans werken, geen thema te kiezen, maar de leden gewoon vrij te laten en zelf een foto te laten kiezen uit hun collectie”, vertelt Guy Beeusaert, secretaris bij fotografieclub Lidiac.

“We zijn heel tevreden dat we, na twee moeilijke jaren, het werk van onze leden weer kunnen tonen aan het grote publiek en misschien op die manier zelfs nieuwe leden kunnen aantrekken.”

Dicht bij huis

Fotografieclub Lidiac werd opgericht in 1973 in Lichtervelde. Gestart in het analoge tijdperk, heeft het intussen succesvol de overgang gemaakt naar de digitale wereld. Decennia later is Lidiac nog steeds springlevend, al stond de werking door corona wel op een lager pitje.

“Zowel ervaren hobby- en amateurfotografen, als beginners die hun eerste stapjes zetten in het vak, kunnen hier terecht”, vertelt Guy Beeusaert. “We werken elk jaar rond een nieuw thema en komen maandelijks samen om elkaars werk in een open en vriendschappelijke sfeer te bespreken. Voor wie de kneepjes van het vak wil leren, zijn er ook regelmatig workshops. Ons doel is vooral om dicht bij huis mooie beelden te schieten. Daarvoor hoef je heus niet altijd ver te reizen.”

Positieve noot

Het nieuwe werkjaar bij Lidiac start meteen met een positieve noot, met de tentoonstelling in Cultuurhuis De Keizer. “Het is de ideale gelegenheid om nog eens met ons werk naar buiten te komen, in afwachting van onze jaarlijkse digitale fotoshow in OC De Schouw.

De tentoonstelling loopt nog tot en met zondag 27 februari. Wie de fotografen bovendien wil ontmoeten, kan langskomen op vrijdag 18 februari vanaf 19.30 uur in Bar Agnes.”

