Fotoclub ObjektiV uit Bredene viert 15de verjaardag met expo

Nog tot en met 30 oktober is in vrijzinnig centrum De Fakkel in Bredene een tentoonstelling met werk van leden van fotoclub ObjektiV van start gegaan. De tentoonstelling kadert in de viering van de 15e verjaardag van de fotoclub.

“De creatieve vrijetijdsfotografen van ObjektiV, die hun werk etaleren op de tentoonstelling in V.C. De Fakkel, komen elke donderdagavond samen in ’t Fotokot, ons clublokaal achteraan de villa aan de Koerslaan 24 in Bredene Duinen”, legt voorzitter Dominiek Van de Caveye uit.

“ObjektiV werd opgericht op 17 oktober 2007 toen een negental vrienden de koppen bij elkaar staken en besloten een club op te richten waar ze zich samen met andere amateurs konden verdiepen in de fotografie. Het moest ook en vooral een club van vrienden, die een passie delen, worden. Vandaar dat in onze clubnaam de ‘v’ als hoofdletter wordt geschreven.

Digitale fotografie

De voorbije 15 jaar hebben we als vereniging proberen gelijke tred te houden met de snelle vooruitgang in de fotografie. De digitale fotografie van vandaag maakt bijvoorbeeld dat naast het nemen van een foto ook het bewerken ervan relevant wordt. Niet alleen een gedegen kennis van je fotoapparatuur maar ook meer en meer van de software, waarmee foto’s op de computer worden bewerkt, zijn daarbij van essentieel belang”, gaat voorzitter Dominiek verder.

“Op onze bijeenkomsten leren de leden vaak van elkaar, er worden instructiefilmpjes getoond, demonstraties gehouden, gastsprekers uitgenodigd, uitstappen georganiseerd,… Verder komt bij ons ook de theorie van de fotografie aan bod: belichting, flitsen, compositie, … zelfs programma’s zoals Lightroom.”

Ook (dag)uitstappen staan regelmatig op de ObjektiV-agenda. “Verder organiseren we tweemaandelijks een wedstrijd rond een bepaald thema en jaarlijks geven we ook een fotokalender uit”, besluit Van de Caveye.

Voor meer informatie kun je terecht op bestuur@objektiv.be of op de website www.objektiv.be.