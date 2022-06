Fotoclub Groeninghe uit Kortrijk viert halve eeuw met expo ‘‘Transitie’

Fotoclub Groeninghe bestaat 50 jaar en viert dat met de tentoonstelling Transitie in zaal Mozaïek op Overleie in Kortrijk. In 95 werken van eigen leden wordt een overzicht van 50 jaar clubwerking getoond.

Begin de jaren 70 van vorige eeuw ontstonden talrijke fotoclubs, ook in Kortrijk. Enkele fotoliefhebbers sloegen toen de handen in elkaar en op 6 september 1972 werd Fotoclub St.-Jan gesticht. Voorzitter was Roland Descamps en secretaris Stefaan Hostez. Het lokaal was het Parochiaal Centrum van de parochie Sint-Jan. In 1974 verhuisde de club naar het Groeningeheem aan de Passionistenlaan.

Het bestuur werd uitgebreid en de naam veranderde in Fotoclub Groeninghe. De club werd lid van het West-Vlaams Verbond van Foto- en Diakringen en van de Vlaamse Federatie van Fotokringen en werd erkend door de Culturele Raad van de stad Kortrijk.

Een eerste tentoonstelling kwam er in 1981 en een eerste Sinksententoonstelling in 1983. Toen eind de jaren ’90 de digitale fotografie haar intrede deed, kon de club hierin niet achterblijven. De aandrang van enkele leden zorgde in 2015 en 2017 tot het organiseren van een heuse fotoreis naar IJsland, wat resulteerde in twee zeer gesmaakte reisreportages en een aanvullende tentoonstelling in VC Mozaïek.

Sinksenweekend

In 2018 werd Jurgen Casselman voorzitter, bijgestaan door een vijftal bestuursleden. Ook de tentoonstelling Transitie is te zien tijdens het Sinksenweekend.

Op ‘Transitie, het proces van de verandering’, worden 95 werken van eigen leden aan elkaar getoetst en een afzonderlijk deel brengt een overzicht van 50 jaar clubwerking. In juli en augustus is de tentoonstelling te zien op een uitgetekend wandelparcours van 3 km.

(PVH)