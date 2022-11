Fotoclub Exif Oostende pakt uit met zesde Fotosalon

Fotoclub Exif Oostende organiseert op 26 en 27 november een zesde Fotosalon, met werk van eigen leden. De expo in de lokalen van OC ‘t Viooltje, wordt officieel geopend op zaterdag 26 november om 10 uur, en is vrij toegankelijk tussen tot 18 uur.

“Fotoclub Exif werd opgericht in 2011 en telt 42 leden”, opent voorzitter Rinus Motmans.

“Iedereen kan lid worden van onze club. De leden krijgen regelmatig opdrachten om themafoto’s te maken. We organiseren tweemaal per maand, op woensdagavond, een werkvergadering in ons lokaal OC ‘t Viooltje, waarbij de nieuwe foto’s van de leden, op een constructieve manier worden beoordeeld en besproken. Het doel is dat we onze ervaring en onze gezamenlijke passie voor fotografie met elkaar delen. We organiseren ook workshops en uitstappen in functie van onze hobby. Dit jaar gingen we al naar Doornik en Antwerpen. Dat leverde telkens mooie foto’s op, van uiteenlopende thema’s en verschillende technieken”, klinkt het.

“Uiteraard willen we ook naar buiten treden met onze foto’s. Het jaarlijks Exif Fotosalon is de beste gelegenheid daarvoor, het hoogtepunt van ons werkjaar!”, besluit Motmans. (FRO)