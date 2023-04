Foto-expo door streekgenoten: An en Sven brengen samen ‘Dubbelspoor’ in El Dorado

Nog tot 5 mei loopt in koffiehuis El Dorado onder de noemer ‘Dubbelspoor’ een fototentoonstelling met werk van An Devroe en Sven Soubry, twee streekgenoten. De een laat zien wat mensen doen met hun huizen en de ander is gespecialiseerd in straatfotografie.

Koffiehuis El Dorado, in een oude loods van het voormalig station in de Otegemstraat in Zwevegem, laat wel meer kunstenaars toe er hun werk te exposeren. Nu is er fotowerk te zien van An Devroe (55), die opgroeide in Anzegem en Sven Soubry (45) uit Marke. Sven begon zich eerder toevallig te verdiepen in de fotografie. “Enkele jaren terug had ik een mooie foto genomen van Alberto Contador die in de Vuelta reed. Omdat ik daar veel positieve reacties op kreeg, heb ik aan het CVO een cursus fotografie gevolgd zodat ik de geheimen van fotografie leerde kennen”, vertelt Sven. Zijn geliefkoosd werkterrein is Spanje waar hij een tweetal keer per jaar naartoe trekt. “Daar moet je zijn voor veel zonlicht en mooie kleur, twee zaken waar ik graag mee werk. Ik maak graag schilderachtige kleurencombinaties.”

Naast Spanje zijn de grootsteden in België ook bekend werkterrein voor Sven. “Ik ben vooral actief met straatfotografie. Ik wil de onbewaakte momenten of de dynamiek ervan vastleggen.”

Terug naar platteland

Nadat An Devroe van Anzegem een tijdje naar het Brusselse was uitgeweken, ging ze wonen in Bever in de omgeving van Geraardsbergen. “Inderdaad, terug naar het platteland waarvan ik dacht dat daar niets te vinden was. Maar het tegendeel is waar, er is veel te zien en vooral wat mensen zoal doen met hun gebouwen. Soms is het zo herkenbaar, maar gaan we er te snel aan voorbij om het te zien”, vertelt ze. Zo maakte ze een serie foto’s onder de noemer ‘Playground Belgium’. Het is uit die reeks dat ze een aantal foto’s in El Dorado laat zien. An kreeg de passie voor fotografie door van haar vader. Ze volgde ook een jaar academie in Kortrijk en daarna in Anderlecht.

Beide fotografen gaan er ook prat op dat ze hun foto’s achteraf niet bewerken. “Hooguit het contrast wat bijwerken zodat we het beeld kunnen terugbrengen tot wat het oog echt zag. Op foto weergeven wat naturel is dus”, zegt An.

Zowel An als Sven hebben nog plannen. “Het zal altijd een hobby blijven al hoop ik wel af en toe wat foto’s te verkopen zodat ik de kosten van mijn fotoreizen kan recupereren”, zegt Sven. An zou graag nog een fotoboek samenstellen. “Zoiets kost spijtig genoeg nogal wat geld. Misschien kan ik werken met een crowdfunding of een voorverkoop”, denkt ze luidop.

In ieder geval zijn ze blij om samen te kunnen tentoonstellen. “Het is leuk om de commentaren te horen van de bezoeker of te zien bij welke foto’s ze iets langer stilstaan”, besluiten beiden in koor.

El Dorado is open elke vrijdag, zaterdag en zondag van 10 tot 20 uur. (Geert Vanhessche)