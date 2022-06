FOS De Jakketoes verkoopt opnieuw krieken: “We hopen 1.000 kilo te verkopen!”

Wie op de Batjes ooit in de Gentsestraat liep, kreeg zeker al de kans om een lekker kriekje te proeven. De jongens en meisjes van FOS De Jakketoes verkopen jaarlijks heel wat krieken en dat zal dit jaar niet anders zijn. Ze hopen opnieuw op een goede verkoop zodat ze hun kas kunnen spijzen.

De jongeren van FOS De Jakketoes hebben hun uitvalsbasis op het Gudrunplein, maar verhuizen graag eens een weekend naar de Batjes. “Onze kriekenverkoop is een traditie geworden op het Batjesweekend. We zijn de tel kwijt, maar we spreken al over ettelijke jaren”, zegt Jolien Martens, oud-leidster bij De Jakketoes. “Onze kriekenverkoop kon de afgelopen twee jaar niet doorgaan door corona, maar dit jaar zijn we weer helemaal terug. Daar zijn we echt blij om. We verkopen jaarlijks ongeveer 850 kilo krieken en als het echt goed meezit, dan bestellen we tijdens het weekend nog 150 kilo bij. Een groot succes dus!”

Voor de verkoop rekent het FOS op heel wat helpende handen. “We hebben een goed team om te verkopen. Zo zijn er een aantal oud-leiders die zich engageren, maar we mogen gelukkig ook beroep doen op heel wat ouders en een aantal leden”, vertelt Jolien. “Dit jaar was het wel weer even zoeken, want door de verplichte rustpauze van twee jaar moesten we toch even denken hoe we het allemaal weer geregeld kregen. Het komt allemaal goed. Het wordt vast weer een topeditie!”

De krieken komen allemaal van eenzelfde teler. “We zorgen voor kwaliteit en zijn heel tevreden met wat we aan de man en vrouw kunnen brengen. Voor een zakje van 500 gram betaal je 6 euro, dus voor de prijs hoef je het alvast niet te laten!”

Financiële acties

De kriekenverkoop is een jaarlijks terugkerende actie van FOS De Jakketoes. “We kunnen alle winst goed gebruiken voor onze werking, want er gaat al eens iets stuk of we moeten onze gebouwen wat opknappen. Jaarlijks hebben we ook onze grote fuif Scout It Out die voor een flinke duit in het zakje zorgt. Daarnaast organiseert onze vzw af en toe een activiteit zoals een lezing”, zegt Jolien.

“De krieken zijn zeker niet onze enige financiële actie. Dat is ook nodig, want we willen onze leden zoveel mogelijk in de watten leggen en kansen geven. Kom zeker eens langs op de hoek van de Gentsestraat en de Kloosterstraat, waar we zoals elk jaar te vinden zijn.” (MV)