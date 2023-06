Fontinnekermesse in het teken van Vlaanderen Feest

Op zaterdag 1 juli is het weer feesten geblazen voor het wijkcomité De Fontinne. Het wijkcomité wil er alles aan doen opdat het event opnieuw een grandioos succes zou worden. Daarom nodigen zij ‘alle inwoners van Koekelare’ uit op hun dertiende zomerfeest, dat volledig in het teken staat van Vlaanderen Feest. Place to be dit jaar is zaal De Regenboog, een school voor kinderen met allerhande leerproblemen aan de Belhuttebaan 24A in Koekelare. Boven op de foto zien we v.l.n.r.: Joan en Christine Deceur, Katrien Bolle, Dries Staelens, Geert Constant, Marc Depuydt en Kevin Depuydt. Onder v.l.n.r.: Sarah Verschaeve en dochtertjes, Anny Vandebussche, Ronny Stael en Ria Vannieuwkerke. De bestuursleden Peter Vanoverbeke, Geert en Kathleen Ledeine, Frederique en Shanna Rigole, Bram Vinckier en Katrijne Claeys ontbreken op de foto. (foto EV)