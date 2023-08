Folklore en oldtimers bij de Zwartrokers in Merkem

Zondag mochten de Zwartrokers een paar honderd mensen verwelkomen op hun grote barbecue. De rondritten met oldtimers en tractoren waren een succes. “We mochten vandaag niet minder dan 252 tractoren, 70 auto’s, 48 oude stationaire motoren en 32 standen van kunstenaars verwelkomen”, vertelt Luc Debergh van het bestuur.

“We maakten een rondrit met een tussenstop bij de tractoren in Langemark bij Erard die een nieuwe functie gaf aan een oud fabrieksgebouw. Daar is tegenwoordig zijn verzekeringskantoor gevestigd.”

“We werden er met open armen ontvangen en konden de oude machines die er nog staan gaan bekijken. Wij zijn heel tevreden van onze jaarlijkse folkloredag, het is een supereditie geworden”, besluit Luc.

Zeker de moeite

Daniël Beauprez en echtgenote Marie-Claire Vanrobaeys zijn bezoekers uit Esen. “We komen ieder jaar, de hele organisatie is in orde en er is heel wat te zien en te beleven. De organisatie voorziet in parking wat ook heel interessant is omdat je dan niet zover moet stappen. Daarbij voorzien ze ook ieder jaar in wat nieuws en origineels, zeker de moeite om te komen.”

Ook kunstenaar Bernard Ryckaert uit Comines is een jaarlijkse bezoeker. “Elk jaar neem ik deel samen met de mensen van onze kunstkring La Palette uit Comines. Het is hier ieder jaar gezellig en zeer goed georganiseerd. Wat ik leuk vind is de gezelligheid van het Vlaamse volk. Ik ben nu eenmaal iemand die van mensen houdt en Merkem met de Zwartrokers is perfect, goed georganiseerd, veel diversiteit, gezellig en telkens weer iets nieuws te ontdekken.”

Terug in de tijd

Vanuit Diksmuide komen de vriendinnen Maria Vandamme en Hilda Scharlaken, het is hun eerste keer. “Ik ontdekte het op mijn gsm dat hier vandaag iets te doen was”, vertelt Maria. “Mijn vriendin en ik wilden weg deze namiddag dus zijn we hier terecht gekomen. Ik vind de oldtimertractoren wel mooi.”

Voor Hilda is het een teruggaan in de tijd. “Ik ben van boerenafkomst en al die oude dingen heb ik nog geweten, het is heel interessant en leuk om dat hier allemaal eens terug te zien.”

(ACK)