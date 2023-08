Folkband Broes, tien jaar na winst op ‘Dranouter Rootsrally’ opnieuw op Festival Dranouter: “Voelt als thuiskomen”

Tien jaar na hun winst op ‘Dranouter Rootsrally’ staat de folkband Broes terug op Festival Dranouter. “In de afgelopen jaren hebben we tijd genomen om te herbronnen, maar sinds 2022 zijn we volledig terug en klaar om alles te geven. Hier spelen is voor ons als thuiskomen, zowel in de kerk als in de Club. We proberen natuurlijk zoveel mogelijk ambiance te brengen.” En die was er volgens het aanwezige publiek zeker en vast wel.

Tien jaar geleden ging de folkband Broes lopen met de overwinnen van de wedstrijd ‘Dranouter Rootsrally’. “Voor die finale hebben we opgetreden in een tentje voor Dranouter Aan Zee in De Panne. In april kwamen we als winnaar uit de bus en in augustus stonden we hier al op het podium. Ik weet wel nog heel goed dat daar toen veel meer zenuwen bij kwamen kijken. Nu voelt dit meer als een thuismatch voor ons”, zegt Florian De Schepper, die gitaar speelt in de groep.

“Dat was toen zeker zalig. We waren eigenlijk studenten, die samen gestart waren om muziek te maken. Na die wedstrijd hebben wij heel hard toegewerkt naar ons eerste album ‘Route du Soleil’ in 2015. “We waren dan op zoek naar ons eigen ding en hadden ook heel wat optredens en concerten voor de boeg. De bezetting van onze groep is in de afgelopen jaar ook wat veranderd. Elke (De Meester), die dus de accordeon voor haar rekening neemt, was er een tijdje niet bij en dan weer wel. We waren ook nog bezig met andere projecten en in 2018 was het wat stilgevallen.”

Bassist Zjef Van Steenbergen en Gielis Cautaers op de percussie vervoegden wat later de band. “We kenden elkaar wel al van in de muziekwereld. Vlak voor corona hebben we eigenlijk beslist om het terug op te pikken en ons volledig te smijten. We hebben dan gewerkt aan onze nieuwe plaat. Die hebben we in 2022 voorgesteld en nu een jaar later staan we hier. Afgelopen jaar wonnen we ook de award voor ‘Best Live Band’ op Flanders Folk Awards. Dit voelt een beetje aan als het ideale moment om ons verhaal rond deze plaat hier af te ronden”, vertelt Florian.

Veel ambiance

Folkband Broes tijdens hun optreden op Festival Dranouter zondag in de Club. © gf

Het optreden van Broes in de Club op zondag was niet het enige op deze editie van Festival Dranouter. Zaterdag stonden ze ook al met een showcase in de kerk. “Het is wel een andere setting en sfeer. In de kerk kunnen we meer kiezen voor rustigere muziek, waar mensen echt intens naar kunnen luisteren. Want vaak zijn mensen daar ook echt om naar de muziek te luisteren. Natuurlijk steken we daar ook genoeg ambiance in”, vertelt Elke.

“In een grote tent als de Club is het voor ons belangrijk dat we de mensen bij ons houden. Veel mensen, die komen kijken, kennen ons wel al. Maar op zo’n festival als Dranouter heb je ook veel jonge mensen van bijvoorbeeld jeugdbewegingen, die folkmuziek nog moeten leren kennen. We willen echt alle mensen in de tent bereiken, ook wie helemaal achteraan zit. Daarom kiezen we dan meer voor nummers waarop je niet kan stilzitten”, vult Florian aan

“Bij het optreden leggen we meestal de focus op ons nieuwste en laatste album”, zegt Gielis. “Dat vullen we aan met de beste hits van het eerste album. Ondertussen zijn we ook al wat bezig met nieuwe muziek voor onze volgende plaat. Daarvoor kijken we eigenlijk waar onze muziek nu en waar we specifiek op willen verder bouwen, zodat we het beste overhouden.”

Wat de toekomst nog brengt? “Wel voor mij alvast een baby”, grapt Anouk Sanczuk, die de viool speelt en ook zwanger is. “Neen serieus, dit najaar hebben we nog enkele concerten op de agenda staan. Onder andere in Ruddervoorde, Kopenhagen en Nederland. In oktober spelen we als een van de weinige Vlaamse bands op het EFEX, de English Folk Expo in Manchester. Daar komen heel veel organisatoren en belangrijke mensen uit de folkwereld op af. Voor ons is dat echt een kans om connecties te leggen.”