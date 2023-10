Folk Ruiselede is terug met opzwepend programma: “Niet dansen? Ondenkbaar”

Na een jaar onderbreking is er op zaterdag 21 oktober weer Folk Ruiselede, met een veelbelovend programma qua uitstraling en beleving. Organisator van het eerste uur Stefaan Bekaert, vroeger gitarist bij folkgroep Et Encore, blikt vooruit op een mooie festivalavond.

“We proberen steeds een programma samen te stellen vol variatie om het publiek maximaal te plezieren”, zegt Stefaan. “Alles voor een fijne sfeer en een gezellige ambiance. Met Lyramando uit Gavere bieden we dit jaar een nieuwe groep een podium. De vaste geluidsman van Folk Ruiselede is overigens gitarist van deze band. Ze zorgen voor vrolijke deuntjes, die meteen aanzetten tot dansen, en hanteren onder andere een unieke mandolyra, een authentiek Napolitaans instrument uit 1901.”

Meer mens

“Na die eerste groep, die zeker veel meer zal zijn dan de spreekwoordelijke opwarmer van de avond, is er Bram Verstappen van MEERMENS, een van dé hedendaagse kleinkunstenaars van West-Vlaanderen. Hij brengt diepgaande teksten die troosten, de gedachten efkes verzetten en een antwoord bieden op zoveel vragen van elke dag. Hij heeft de subtiele en warme drive om zijn publiek meer mens te maken. We zagen Bram aan het werk op Labadoux in de grote clubtent en wisten meteen: die moeten we naar Folk Ruiselede brengen.”

De Deense vijfmansgroep Neil Brophy Band zag Stefaan vroeger al aan het werk op het Skagenfestival in Denemarken. “Meer dan een aanrader, het is bovendien een unieke kans om hen in België aan het werk te zien. Ze brengen opgewekte folkrock en sfeervolle teksten, stilzitten bij hun optreden is quasi ondenkbaar. Een waardige en schitterende afsluiter, als je het mij vraagt”, zegt Stefaan.

Bij opzwepende muziek hoort natuurlijk ook de geneugten van een stevig biertje. “Dit jaar opteren we voor lekkers uit eigen regio, met het Poesbiertje uit Tielt.”

Festivals helpen elkaar

Uniek in de festivalwereld: veel folkfestivals helpen elkaar door groepen voor te stellen. “Zo was er deze zomer in Dranouter een showcaseprogramma waarop organisatoren werden uitgenodigd om verschillende groepen aan het werk te zien. Het is heel fijn om als organisator zo bands te ontdekken. Folk Ruiselede wil, als klein broertje, ook graag die kans bieden.”