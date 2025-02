Focusweek rond historische én hedendaagse begijnen sluit af met feministisch feest in Begijnhof

Kunstencentrum BUDA organiseert samen met Espace Pasolini in Valenciennes en het trio Bryana Fritz, Stefa Govaart en Chloé Chignell een focusweek rond de rol van de begijnen en onze moderne samenleving, gevuld met workshops, lezingen, een performance en een mystiek slotfeest.

Hoe vormen we een modern matrimonium? Met deze vraag ging de organisatie van De Begijnenschool aan de slag. Op het programma staan van 17 tot 19 maart workshops gepland voor kunststudenten, begeleid door Bryana Fritz, Chloe Chignell en Stefa Govaart. Op vrijdag 21 maart bezoek je het Begijnhof van Valenciennes en de bibliotheek van de jezuïeten, aangevuld met lezingen door docent Franse taal- en letterkunde Audrey Coudevylle, dominicanenbroeder Remy Vallejo en mediëvist Sylvain Piron.

Op zaterdag 22 maart staat een bezoek aan het Begijnhof van Kortrijk gepland en lezingen door architecte Apolline Vranken, Rita Fenendael en Áron Birtalan. Afsluiten doen we met de dansvoorstelling BEGIN/The Mirror van Bryana Fritz, Chloe Chignell en Stefa Govaart (die vorig jaar na een residentie in BUDA op het NEXT festival in première ging) en een fantastisch feministisch feest met Lisa Debeerst.

‘Nacht der begijnen’

Onder de naam Konijnen Zijn Ook Mensen maakt Lisa Debeerst beeldend werk, geïnspireerd op iconografie, verbeelding, erfgoed, volkskunst en katholicisme. “La nuit des béguines, of Nacht der begijnen, zweeft tussen alledaags ritueel, performance en hangout, maar bovenal is het een heerlijk feministisch feest.”

Het slotfeest met Áron Birtalan en Konijnen zijn ook mensen, in samenwerking met de bewoners, gaat van start om 21 uur in het Begijnhof. “Na een hele week werken rond het gedachtengoed van de begijnen en mysticisme willen we mensen onderdompelen in een mystiek community gebeuren. Meer info is er niet, mensen die geprikkeld en curieus zijn zullen moeten afkomen.”

Het programma wordt bijna volledig gratis aangeboden, enkel de voorstelling is betalend. Meer informatie op www.buda.be/voorstelling/de-begijnenschool.