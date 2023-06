Florian D’Haese (10) is het kersverse Anzegemse Gaperke 2023: “Een hele leuke uitdaging”

Florian D’Haese is het kersverse Anzegemse Gaperke voor het komende jaar. Naar jaarlijkse gewoonte was het de laatste zaterdag van juni opnieuw de Gapersverkiezing tijdens de alom bekende Gapersfeesten die dit jaar voor het eerst uitgebreid werden naar twee dagen. Florian D’Haese kreeg het kenmerkende Gaperskostuum uit handen van Aleandro Van Steenbrugge, het Gaperke van 2022.

Twintig kandidaten meldden zich aan voor deze editie in en rond de feesttent op het grasplein aan de lokalen van de Chiro van Anzegem en sporthal Torrebos, georganiseerd door het twaalfkoppige Gaperscomité. “Het concept is dat Anzegemse meisjes en jongens uit het vijfde en zesde leerjaar strijden om de titel van ’t Gaperke door enkele praktische opdrachten en kennisproeven af te leggen”, schetste voorzitter van het Gaperscomité Maarten Deseyn. “Daaruit wordt een winnaar verkozen, een veelzijdige kampioen die voor één jaar lang een jeugdige ambassadeur is voor Anzegem.”

Tijdens de proeven worden de kandidaten geholpen door een Gaperspeter of -meter, een volwassene die ze zelf mogen aanduiden. “Ik speelde samen met mijn dooppeter David Dermaut die meteen enthousiast was toen ik hem vroeg of hij mijn Gaperspeter wou zijn”, zegt Florian (10) die net het vijfde leerjaar afwerkte in leefschool Groene Poortje in Kaster. “De organisatoren kwamen reclame maken in de klas en mijn interesse was gewekt.”

Voorrondes

Zaterdagochtend vond het eerste luik plaats dat bestond uit een theorieproef en vijf praktische proeven waaronder behendigheids- en taalproeven. “Ik werd een van de vijf overblijvende kandidaten die naar de finale mochten in de vooravond”, aldus Florian. “Daar wachtte ons een aantal opdrachten binnen het thema ‘kamperen’.”

In de kennisronde moesten ze bewijzen dat de duo’s heel wat wisten over elkaar. “Het waren vragen als ‘Liever op vakantie naar de bergen of naar de zee?’ en ‘Op berenjacht of liever gaan vissen?’”, vertelt Florian. “Daar waren we niet goed in en scoorden we geloof ik het minst.” De tweede opdracht was met marshmellows en spaghettistokken een zo hoog mogelijke constructie bouwen, bij de derde proef moest de ene zoveel mogelijk water opvangen in een lege fles dat de andere met een waterspuit spoot en de vierde test bestond uit het inspuiten van een getekende vlieg waarbij de kandidaat commando’s gaf aan de geblinddoekte peter/meter. De vijfde opdracht was om een vervoersmiddel te laten afkomen met zoveel mogelijk kilometers op de teller. “Ik had het geluk dat Kevin, een vriend van papa en nonkel David, met een oude vrachtwagen afkwam vanuit Avelgem met 750.000 kilometers op de teller!”

“Het is een mooie jaarlijkse traditie om de titel te mogen dragen” – voorzitter Maarten Deseyn

Ten slotte moesten de kandidaten een aantal kampeerartikelen naar het podium brengen die afgeroepen werden. Hiervoor brachten alle kandidaten en hun supporters een hele uitzet mee. Florian had maar drie dingen niet mee van de twintig opgesomde artikelen.

Klein verschil in punten

De kandidaten wisten geen tussenstanden en dat maakte het extra spannend. Ook werd de winnende naam pas afgeroepen nadat de kandidaat die het tweede plekje werd toegewezen, afgeroepen werd. “Uiteindelijk bleek dat we met een klein verschil in punten gewonnen hadden”, zucht de jeugdige ambassadeur van Anzegem opgelucht. De tweede was Julot die vorig jaar ook al meedeed in de finale samen met zijn meter Céline, die vroeger zelf nog het Gaperke was. “Toen Florian de naam van de tweede hoorde, was zijn reactie ‘Yes!’ met een gebalde vuist”, vertelt zijn mama Marieke Dermaut die ook de zus is van dooppeter David. “Mijn broer tilde daarop Florian in de lucht met gestrekte armen waarna er felicitaties volgden van de andere kandidaten die stuk voor stuk heel sportief reageerden.”

Op de foto helemaal links ’t Gaperke 2022 Aleandro Vansteenbrugge met daarnaast ’t Gaperke 2023 Florian D’Haese en de vier andere strijders v.l.n.r. Sem Lesage, Julot D’Hondt, Dille Vanderstraeten en Senne Bral met op de tweede rij hun respectievelijke Gaperpeters/meters en schepen Davy Demets uiterst rechts. © GV

Zijn mama omschrijft Florian als een sportieve jongen die onder meer van voetbal houdt. Hij is zot van uitdagingen en spelletjes en is ook wel competitief. Op zondagnamiddag gaat hij naar de rakkers bij de Chiro in Ingooigem waar ook de winnaar van vorig jaar, Aleandro, lid van is.” Op zijn rapport staat te lezen dat hij een lieve en vriendelijke jongen is, een vriend voor iedereen.

Prijzenpot

Elke deelnemer kreeg een prijzenpakket. “De prijzen die ik overhandigd kreeg waren een strip, een ringmap, een pennenzak, een blokfluit, een bon voor een ijsje, een bon voor domein De Geestige Put in Waregem en – uiteraard de belangrijkste prijs – een JBL-box”, somt Florian op. “Er was ook nog een gezelschapsspelletje, maar dat heeft hij maandag meegenomen naar de klas en aan Emmy Vansteenkiste gegeven”, zegt mama Marieke. “Een meisje uit zijn klas dat zaterdagochtend ook meestreed voor een finaleplaatsje maar het net niet haalde.”

Dat er een kaartje met felicitaties onderweg is van burgemeester Gino Devogelaere was op het moment van het ter perse gaan van deze krant, nog een verrassing voor deze jonge Anzegemnaar. “In elk geval worden er geen specifieke taken aan het Gaperke gekoppeld”, vertelt voorzitter Deseyn. “Wel wordt doorheen het jaar deze jeugdige strijder betrokken bij activiteiten van de gemeente zoals het openen van de kermis bijvoorbeeld. Het is een mooie, jaarlijkse traditie om de titel te mogen dragen.”