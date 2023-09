Flip Kowlier draagt ‘Min Moatn’ op aan overleden Arne Lannoy tijdens Rock Beats Cancer in Ledegem

De vrienden van wijlen Arne Lannoy organiseerden afgelopen weekend de derde editie van Rock Beats Cancer. Met 1.200 unieke bezoekers werd het festival een succes. Onder andere de Ketnet Band op zaterdagmiddag lokte heel wat volk naar de festivalweide. De aanwezigen beleefden ’s avonds een mooi emotioneel moment toen Filip Kowlier zijn gekende hit ‘Min Moatn’ opdroeg aan Arne.

Rock Beats Cancer was dit jaar reeds aan haar derde editie toe. Met het evenement herdenken de vrienden van wijlen Arne Lannoy hun kameraad. De graag geziene Ledegemnaar Arne Lannoy overleed op 6 december 2015 op 23-jarige leeftijd na een oneerlijk gevecht tegen een hersentumor. Sindsdien organiseerden de vrienden al tal van evenementen waarbij ze geld inzamelen voor het onderzoek naar hersentumoren. Inmiddels zamelden de vrienden al 125.000 euro in en daar komt nu dankzij het festival Rock Beats Cancer nog een mooie som bij. “Met zo’n 1.200 unieke bezoekers zijn we tevreden met de opkomst van het festival”, aldus Matthias Clarysse van de organisatie. De vriendengroep wist ook dit jaar een mooie affiche samen te stellen.

Jonge gezinnen

Het festival werd op vrijdagavond afgetrapt met verschillende optredens. Het hoogtepunt van Rock Beats Cancer stond op zaterdagmiddag geprogrammeerd. Om 15 uur beet de Ketnet Band de spits af. De groep lokte heel wat jonge gezinnen naar het festivalterrein. Onder andere heel wat leden van chiro Miengelienge tekenden present. “We zijn hier elk jaar trouw aanwezig, zowel op vrijdag als op zaterdag. Dit is gewoon een erg leuk evenement. Nu kijken we vooral ook uit naar de start van het nieuwe werkjaar”, aldus Artuur D’Hulster van de plaatselijke chirovereniging. Uitkijken was het ook naar het optreden van Filip Kowlier op zaterdagavond. De gevestigde waarde binnen de muziekwereld bracht een mooie hoeveelheid trouwe fans mee naar het terrein. “We beleefden een mooi, emotioneel moment toen hij zijn nummer ‘Min Moatn’ opdroeg aan Arne”, aldus Matthias. De Silver Sisters sloten het festival op een mooie manier af.