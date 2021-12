Fleurige wintersfeer in Damme krijgt vorm

Bloemenkunstenaar Frederiek Van Pamel zorgt in de kerst- en nieuwjaarsperiode opnieuw voor sfeervolle bloemenpracht in Damme. De opbouw van de expositie in de voormalige hospitaalsite is volop bezig.

De expositie onder de noemer ‘Wintersfeer in Damme’ is van 23 december tot en met 9 januari toegankelijk voor het publiek. Frederiek Van Pamel zorgt voor een sfeervolle aankleding van zeven ruimtes in het historische Sint-Janshospitaal en van zeven kamertjes, voormalige rusthuiskamers, in de aanpalende Margarethavleugel.

“In de kapel realiseren een mystiek ogende dinertafel die als een slang door de ruimte kruipt. Er komt ook een soort grot en een bos met prachtige rode kerstballen in de bomen”, verklapt Van Pamel al. “De voorbereidingstijd is dit jaar wel korter dan voorzien maar dankzij mijn fantastische team en een enthousiaste groep vrijwilligers, proberen we er opnieuw iets unieks van te maken. Enkele eerder onbenutte ruimtes zorgen voor frisse ideeën.”

Tickets beperkt

Burgemeester Joachim Coens (CD&V+) vult aan: “Bloemen verblijden mensen en daarom kijken we hier zo naar uit. We zijn blij dat we de bezoekers aan Damme opnieuw een combinatie kunnen bieden van bloemensierkunst, een wandeling en een gezellig horecabezoek. In Damme onthaasten tijdens de gezelligste tijd van het jaar kan in alle veiligheid.”

(PDV)