Flapuitweekend is groot succes

De jongerenvereniging Flapuit organiseerde afgelopen weekend haar jaarlijkse Flapuitweekend. Drie dagen lang viel er vanalles te beleven in Slypskapelle.

Op vrijdagavond werden de ouders uitgenodigd voor een foto-avond. Daar konden ze zien hoe hun kinderen het kamp deze zomer hebben beleefd. Op zaterdagmiddag stond er een gezamenlijk groepsspel op het programma. Van de kleinste kleuters tot de jongeren uit het vijfde middelbaar: iedereen leefde zich volop uit. Meer dan vijftig kinderen, waarbij vooral veel nieuwe jonge leden, tekenden present.

Op zondag organiseerde Flapuit een eetfestijn. Honderdzeventig eters schoven mee aan tafel. Ondertussen kijkt men bij Flapuit ook al uit naar volgende activiteiten. Zo is er iedere vakantie één spelnamiddag en is er in het kader van Sint-Maarten ook een pannenkoekenfestijn met warme chocomelk voor alle kindjes die in Slypskapelle gaan zingen.