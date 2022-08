Financiële analyse moet beslissen over volgende Bredene Festivalt: “We moeten op de kleintjes passen”

Of het gezien de aanstaande besparingswoede van het gemeentebestuur de laatste editie van Bredene Festivalt was? Wie zal het zeggen. Tijdens de eerste festivalavond werd nochtans duidelijk dat een kleinschalig, pretentieloos festival zijn plaats heeft achter de Belgische waterlijn. De 3.000 discoliefhebbers hoefden op zaterdagavond niet aangemoedigd. En op zondag waren de liefhebbers van het Vlaamse lied én de kinderen aan het feest.

Het laat zich raden dat de lokale chiropractors de voorbije dagen hun handen vol hebben gehad met de bezoekers aan Bredene Festivalt, dag 1. Het viel wel op, de gemiddelde leeftijd van de mensenzee in de hoogst gezellige festivaltent lag zaterdag een stuk boven de halve eeuw, tijdsbestek waarnaar de organisatoren hadden teruggegrepen voor hun line-up.

Nog enigszins schuchter werd toegekeken en voorzichtig meegepreveld met Mercury Rising (de Queen tribute band die ook al op de eerste editie Freddy Mercury opnieuw tot leven riep). Bij Bowie Live (we hebben het met eigen ogen gezien: David Bowie leeft!) liet het publiek zich bij opwarmer Disco Fever stilaan ongegeneerd op de blanke versie van discodansen betrappen.

Metejoor slaat in

Helemaal te gek werd het echter toen hoofdact Kool & The Gang het podium betrad. Ok, veel van The Gang is intussen versie 2.0 omdat enkele originele leden het tijdelijke voor het eeuwige hebben ingeruild. Maar dat kon allerminst de pret bederven.

Zoals doorgaans enkel onze zwarte medemens dat kan, zette de band een feestje op dat ook het laatste greintje weerstand bij de afzijdige toeschouwers als sneeuw voor de zon deed smelten. Hier zou gedanst worden, hadden Kool en de zijnen beslist en zo geschiedde ook.

We zijn Radio Nostalgie niet die topgroepen zomaar uit de hoed kan toveren

Was Bredene Festivalt deel 1 een festival dat de geschiedenisboeken zal halen? Voorwaar niet en dat was ook niet de bedoeling. “Leuk toch, een festival dat gezellig en klein is, de drankstandjes makkelijk bereikbaar, de prijzen ok zijn en waar niet gezeurd wordt?”, liet schepen Erwin Feys tussen de laatste tonen van ‘Celebration’ door optekenen. Opdracht volbracht mocht toerismeschepen Alain Lynneel omstreeks de klok van middernacht opgelucht vaststellen. Op naar dag twee…

Op zondag was het dan de beurt aan het Nederlandstalige lied met Flip Kowlier, De Kreuners en Metejoor als onbetwiste ambassadeurs. “Vooral Metejoor zette de tent op stelten”, gaf schepen Alain Lynneel aan. “Maar vergis u niet: ook de Ketnet Band slaagde daarin. Het festival was op zondag een uitgelezen speelplaats voor de kinderen want er was ook heel wat randanimatie voorzien. Het leek hier wel Plopsaland.”

Rimpelloos verlopen

Samen met de vaststelling dat het vooropgestelde cijfer van 8.000 bezoekers ruimschoots gehaald werd, stemde het rimpelloos verlopen festival Lynneel na afloop bijzonder gelukkig. “Ik kreeg louter positieve commentaren. Een uitbaatster van een plaatselijke B&B vertelde me dat haar gasten speciaal naar hier waren afgezakt om Kool & The Gang aan het werk te zien.

Hun optreden is wat mij betreft trouwens het hoogtepunt van Bredene Festivalt. Het was toch een hele eer om als kleine gemeente zo’n wereldgroep te mogen ontvangen.”

Rest de vraag of in deze barre begrotingstijden volgend jaar nog financiële ruimte zal zijn voor een derde editie. Schepen Lynneel blijft op de vlakte. “We hopen tegen eind september onze analyse rond te hebben. En dan moeten we inderdaad ook richting meerjarenplan kijken. Vergeet niet dat bands als Kool & The Gang naar Bredene halen een flinke financiële inspanning vergt. We zijn Radio Nostalgie niet, die de topgroepen zomaar uit de hoed kan toveren. We moeten toch wat op de kleintjes passen. We hebben deze zomer ook Zomerhit naar hier kunnen halen. Ook dat kostte een flinke duit. Maar als je me vraagt of een derde Bredene Festivalt er mag komen? Graag!” (MM)