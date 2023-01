Filmfestival Oostende en KW geven gratis filmtickets weg

Het Filmfestival Oostende gaat nu vrijdag 27 januari van start. FFO en KW trakteren met duotickets voor negen films – telkens in aanwezigheid van de makers – en met een gezinsticket voor de familiedag.

KW volgt het Filmfestival Oostende op de voet. Samen trakteren we met telkens een duoticket voor de volgende events:

– Openingsfilm Iedereen Beroemd op zaterdag 28 januari om 19.30 uur, in aanwezigheid van Josse De Pauw, Marc Didden en Dominique Deruddere (die er ook zijn boek voorstelt!)

– La Ligne op zaterdag 28 januari om 16.45 uur, in aanwezigheid van Ursula Meier en Stéphanie Blanchaud

– Temps Mort op zaterdag 28 januari om 20 uur, in aanwezigheid van Eve Duchemin, Jarod Cousyns, Issaka Sawadogo en Karim Leklou

– No Bears op zondag 29 januari -om 20:25 uur in aanwezigheid van Mina Kavani

– Summerlight and Then Comes the Night op zondag 29 januari om 14 uur, in aanwezigheid van Elfar Adalsteins

– Argwaan – een documentaire over Luc Tuymans op zondag 29 januari om 17:45 uur, in aanwezigheid van Jacques Servaes en Luc Tuymans

– Familiedag op zondag 29 januari van 10 tot 12 uur (gezinssticket – vier personen)

– El Houb- The Love op dinsdag 31 januari om 20 uur, in aanwezigheid van Shariff Nasr en Fahd Larhzaoui

– Mascotte op woensdag 1 februari om 20:15 uur,in aanwezigheid van Remy van Heugten, Geert Van Rampelberg, Maartje Remmers en Liam Jeans

– La ragazza del futuro op vrijdag 3 februari om 19:45 uur, in aanwezigheid van Marta Savina