Filip Kowlier en de KetnetBand komen naar Rock Beats Cancer: “Ieder jaar proberen te groeien”

De vrienden van wijlen Arne Lannoy organiseren op vrijdag 15 en zaterdag 16 september de derde editie van het openluchtfestival Rock Beats Cancer. Op het festivalterrein langs de Groene Jagerstraat in Ledegem is er ook dit jaar heel wat te beleven. De organisatoren wisten onder meer de KetnetBand en Filip Kowlier te boeken.

Op 6 december 2015 overleed de graag geziene Ledegemnaar Arne Lannoy op 23-jarige leeftijd na een hard, maar oneerlijk gevecht tegen een zware hersentumor. Na zijn overlijden willen zijn vrienden niet dat Arne vergeten wordt. Arne organiseerde in 2015, toen hij al ziek was, zelf nog een evenement ten voordele van de strijd tegen kanker. Zijn vrienden en familie beslisten zelf evenementen te organiseren om zo hun vriend te herdenken. Onder andere het Ledegemse festival Rock Beats Cancer zag het levenslicht. “De eerste jaren organiseerden we telkens optredens in de sporthal, later ontstonden plannen om een openluchtfestival te organiseren”, aldus Matthias Clarysse.

De KetnetBand

In 2021 streken de vrienden een eerste keer neer op een weide langs de Groene Jagerstraat in Ledegem. De voorbije twee jaren konden de bezoekers aan Rock Beats Cancer telkens genieten van een gezellig festivalletje. Onder andere de groep School is Cool stond het eerste jaar al op de affiche. “Maar we proberen ook veel aandacht te besteden aan activiteiten voor de kinderen. Ook dit jaar zijn we de kinderen zeker niet vergeten. Een schminkstand en een springkasteel komen ook dit jaar terug, maar we wisten ook de KetnetBand te strikken. Ook de populaire Gloria zou meekomen. We hopen dat heel wat kinderen het optreden komen bijwonen”, aldus Matthias. De KetnetBand staat op zaterdagmiddag geprogrammeerd.

Dikke

Het festival wordt op gang getrapt op vrijdagavond. Uitkijken is het onder andere naar Dikke. “Hij is nog maar aan het begin van zijn carrière, maar werkte wel al samen met grote namen uit de Belgische rapwereld. Ik denk dat Dikke klaar is om potten te breken en dat zal hij ook bij ons doen. We trekken bij het opmaken van onze affiche resoluut de Belgische kaart. In ons land zijn er een pak goede artiesten die we hier graag op ons podium zouden hebben.”

Het hoogtepunt van deze editie van het festival staat ingepland op zaterdagavond. Dan komt Filip Kowlier naar het festivalterrein voor een optreden. De geboren Izegemnaar speelt een thuismatch en zal hoogstwaarschijnlijk een pak fans meenemen naar het festivalterrein in Ledegem. “We zijn erg blij dat we ook een dergelijke grote naam kunnen strikken. We proberen ieder jaar te groeien en beter te doen qua namen. Ik denk dat we daar wel in slagen.” Tussen de verschillende optredens door komen er ook dj’s over de vloer die voor extra ambiance zorgen.

Camping

Tickets voor Rock Beats Cancer kunnen besteld worden via de website www.rockbeatscancer.be. Tijdens de zomer trokken de organisatoren al rond met hun piconbar om hun evenement in de kijker te zetten en tickets te verkopen. Zo streek de piconbar onder andere neer in ’t Torreke in Dadizele. Maar ook de dag zelf zijn er nog tickets beschikbaar. “We hopen op toch zeker 1.500 unieke bezoekers verspreid over de twee dagen. Hopelijk zijn er ook veel mensen die twee dagen lang willen genieten van het hele gebeuren. Als we de weergoden aan onze zijde hebben, kan het dit jaar een erg mooie editie van Rock Beats Cancer worden.” Wie dat wenst kan in de nacht van vrijdag op zaterdag blijven slapen op de camping. “Daar verwachten we toch ruim honderd mensen. ’s Ochtends kunnen zij ook genieten van een ontbijtje.”

Met Rock Beats Cancer ondersteunen de vrienden van Arne Lannoy het onderzoek naar hersentumoren en de behandeling ervan. Dat onderzoek wordt gevoerd vanuit het UZ in Gent. “Niet alleen de opbrengst van de organisatie van het festival, maar ook bijvoorbeeld de opbrengst van onze jaarlijkse gocartrace in het centrum van Ledegem gaat naar het Fonds Arne Lannoy. Ondertussen hebben we al meer dan 100.000 euro kunnen schenken aan dit onderzoek van UZ Gent”, besluit Matthias Clarysse.