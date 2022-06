Fietstrip Westkapelle-Doel-Westkapelle ten voordele van de Hendrik Foundation

Op zondag 19 juni plant triatlonclub Team 2.0 in samenwerking met Cycles Lampo voor de eerste keer een sportieve dagrit van 180 km ten voordele van de Hendrik Foundation. Het doel is letterlijk: naar Doel voor het goede doel! Men kan nog tot vrijdag 10 juni inschrijven voor deelname aan deze hartverwarmende fietstocht.

De benefietrit start om 9 uur aan de Sint-Niklaaskerk van Westkapelle, waar de deelnemers in groep richting Doel vertrekken. Eenmaal op deze bestemming zorgen de organisatoren voor een lunchpakket en de nodige bevoorrading voor het hele peloton.

Nadien volgt de terugtocht naar Westkapelle met een stop halverwege. De route wordt uitgestippeld langs prachtige landelijke fietswegen. Uiteraard mikken de initiatiefnemers hoofdzakelijk op, bij voorkeur gedisciplineerde, leden van de talrijke plaatselijke wielerploegen. Ze mikken daarbij op een gemiddelde snelheid van 25-30 km/uur. Maar uiteindelijk is het motto “samen uit, samen thuis”.

Er wordt dus voor iedereen gezorgd! Eenmaal retour in Westkapelle wordt iedere deelnemer doelbewust getrakteerd op een drankje en een attentie. De deelname voor dit alles bedraagt 15 euro per persoon.

De integrale opbrengst gaat naar de Hendrik Foundation. Dit fonds zal het geld doneren aan verschillende instanties uit de streek. Je kan alles volgen via de website van de Hendrik Foundation of via de FB-pagina. Het organisatieteam hoopt op een grote opkomst en bedankt iedereen alvast voor een enthousiaste deelname en steun!

Voor vragen of inschrijvingen: Koen Van Engeland (koenvanengeland@hotmail.be) Veronique Lampo (info@cycleslampo.be).

(DM)