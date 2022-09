Festivalsfeer op Tinekesfeesten in Heule

De 58ste Tinekesfeesten naderen met rasse schreden, tot groot enthousiasme van de 22-koppige werkgroep, traditioneel gehuld in hun zwarte Tinekesjassen. Zij zorgen ervoor dat Heule dit weekend wordt ondergedompeld in een ongeziene festivalsfeer.

Het huidige Tineke van Heule, Rüth Tack, omschrijft de werkgroep als “helden”. Hoewel helden enkel voorkomen in strips of films, komt de werkgroep van de Tinekesfeesten voor menig Heulenaar toch aardig in de buurt. Zonder hen geen Tinekesfeesten. En zonder Tinekesfeesten zou Heule er het tweede weekend van september maar levenloos bijliggen.

Tent als epicentrum

De tent op het Lagaeplein vormt jaarlijks het epicentrum van de Tinekesfeesten. Op vrijdag en zaterdag is de tent tot de nok gevuld voor ‘Friday Beats’ en de muziekbands. Zondag is de tent sinds vorig jaar dan weer het decor van ‘Heule Kweelt’ en het uiteindelijke hoogtepunt van het weekend, de Tinekesverkiezing. De werkgroep die dat alles organiseert, is zeven man sterk en staat onder leiding van Yoshi Vandeghinste. “Dit jaar wordt de tent met zo’n 250m² uitgebreid en is er voor het eerst een buitenbar. In totaal kan er dit jaar ruim 2.000 man binnen. Zo is er extra plaats voor de dorpsbrunch en quiz”, vertelt Yoshi. Om in de festivalsfeer te geraken krijgt de tent langs de buitenkant Pukkelpop-allures met vlaggen.

De werkgroep proeven is, heel bout omschreven, de bestaansreden van de Tinekesfeesten. Zij zorgen ervoor dat de Tinekesverkiezing vlekkeloos verloopt. Ze werken de vele opdrachten voor de kandidaten uit, begeleiden hen tijdens het weekend en houden contact met de jury die Thuis-actrice Leen Dendievel dit jaar leidt. Ook haar aanduiding was één van de verantwoordelijkheden van de werkgroep proeven. Hun belangrijkste taak is misschien wel het verzamelen van de tien kandidates die uiteindelijk meedingen voor het lintje. “En die zoektocht ging dit jaar opmerkelijk vlot. In januari waren alle tien plekjes al ingevuld, een unicum”, zeggen werkgroepleden Michelle Decoutere en Amber Vandenberghe.

Kinderfestival

De jeugd leeft zich op vrijdag uit op ‘Friday Beats’ en de iets oudere generatie trekt naar Muster voor de ‘Griffioen Fuift’. Ook de jongste Heulenaars kunnen op zaterdag terecht in het Tinekesbos voor hun eigen festival op het kinderdorp. Zoals steeds voorziet de uit twee personen bestaande werkgroep een goedgevuld programma. Zo komt er, zoals het een echt festival betaamt, voor het tweede jaar op rij een band langs en prijkt de iconische spekkenworp weer hoog op het affiche. Opgelet voor wie een bezoekje brengt aan het kinderdorp: de normale ingang (garageweg aan Stijn Streuvelslaan) wordt voorzien van een vers laagje beton. Daarom is de ingang nu langs de parking aan de post.

De zeskoppige werkgroep Tinekesvat, de vroegere werkgroep ‘platse’, tovert tijdens het weekend het kerkpleintje om tot ‘Camping Tinekes’. Op vrijdag vindt de voorstellingsproef van de tien kandidates er plaats. Vervolgens kan iedereen die geen kaartje kon bemachtigen voor ‘Friday Beats’ er terecht voor een uitbundig feestje. Op zaterdag wordt het Tinekesvat getransformeerd in een denkbeeldige biertent, zoals we die kennen van het festival Dranouter. Op het programma staan een flunkyball-tornooi en een DJ-contest. Om de innerlijke mens te versterken voorziet de werkgroep een beerpongtoernooi. Zondag is er een ‘campéro’ (samentrekking van camping en apéro), gevolgd door de muzikale hersenspinsels van Radio Topkaas waarop iedereen zich volledig kan laten gaan.

Complimenten

Gezien de werkgroep Heule een onvergetelijk weekend bezorgt, worden ze op zondag vaak bestrooid met allerhande complimenten. “En dat doet deugd, want je steekt er tenslotte heel veel tijd in”, zegt co-voorzitter Simon Demaître. Zie je tijdens het weekend een zwarte Tinekesjas passeren, aarzel dan zeker niet om hen eens op de schouder te kloppen en te bedanken voor een naar verwachting onvergetelijk weekend.

Alle info: www.tinekesfeesten.be