Festivalorganisator Carl Windels van Labadoux: “We hebben een ander terrein overwogen”

Het 35ste Labadoux Festival in Ingelmunster is voorbij. Labadoux dankt de weergoden, want het weer viel mee. Vooral op vrijdag en zondag waren de voorspellingen heel slecht, maar op zondag na 16 uur begon zelfs nog de zon te schijnen. “We keken met beangstigende ogen naar de hemel hoeveel neerslag er zou vallen. Er was immers veel neerslag voorspeld. Gelukkig zijn we niet verzopen”, zegt Carl, die ook stilstond bij de toekomst van Labadoux. “Blijven we op hetzelfde terrein of verhuizen we?”

Hoeveel bezoekers mocht Labadoux 2023 verwelkomen?

Carl: “Tot op het ticket kan ik het nog niet zeggen. Vorig jaar waren dat er zo’n 13.500. Gezien de goede voorverkoop weten we nu al dat het iets meer is. Ik denk niet dat het zoveel meer is, maar laat ons afklokken op 13.750 aanwezigen.”

Vorig jaar was het de 34ste editie, dit jaar de 35ste editie of toch een soort jubileumeditie. Ben je daar niet fier op, want dat werd nergens in de spotlights geplaatst?

Carl: “35 klinkt wel goed, maar ’t is toch niet echt een jubileumgetal. Voor volgend jaar is dat iets anders. Nu zitten we boven de 950 optredens van groepen op Labadoux. Pakken we volgend jaar uit met een editie met méér dan 50 groepen, dan mogen we de 1.000ste groep verwelkomen op ons festival. En dat zullen we dan wel zeker vieren.”

Wat vond je van deze uitgave? Als festivalorganisator zal je ongetwijfeld niets anders dan lof zeggen, maar toch…

Carl: “We kregen heel veel positieve reacties op veranderingen op ons terrein. Qua muziek was het dit jaar een hoogvlieger met heel veel mooie optredens en dit vanaf de vrijdagavond tot de zondagavond. De veranderingen die er zijn zorgen voor zuurstof op het terrein. Sommige aanwezigen misten de pubtent, anderen zijn dan weer heel lovend over het nieuwe concept barbarak of spraken vol lof over het heringerichte binnenplein. De diversiteit aan meningen straalt de diversiteit van ons publiek uit en dat is nu eenmaal ook ons thema ‘oltegoare’. Een thema met vlag en wimpel voor inclusie, maar ook voor diversiteit kiezen.”

De verre parking lokte dan weer heel veel negatieve reacties uit.

Carl: “Een aantal mensen vinden dat inderdaad ver. Vandaag nam ik de shuttle en mensen spraken wél lovend over de manier waarop we dit hebben aangepakt. Het is een noodzakelijk kwaad. We hadden het liever anders geregeld, maar gezien de weersomstandigheden konden we het voorziene terrein dichtbij de Wantebrug niet gebruiken wegens te drassig. Dit terrein werd daarvoor in september 2022 zelfs speciaal ingezaaid om tegen Labadoux klaar te zijn, maar de weergoden dachten er anders over. Op dit terrein konden zonder problemen alle wagens staan, die nu op de Krieke-weide moesten parkeren.”

Is het een rustig festival geworden zonder veel vechtpartijen of tussenkomsten van de medische diensten?

Carl: “Ik heb nog nooit geweten dat er hier agressie was. Dat loopt op dat vlak hier heel goed. Er is hier een chemie die door zoveel mensen wordt doorgegeven. Iedereen kan hier zichzelf zijn. Iedereen voelt zich hier goed. Iedereen is hier de kameraad van iedereen. Dat is zo leuk vertoeven. De chemie is er en het publiek is onze toegevoegde waarde. Wij zorgen telkens voor de funderingen voor dit festival, de rest komt vanzelf. Maar een optreden kan maar goed zijn wanneer de chemie met het publiek juist zit. We beleefden al veel toffe dingen met de muziek, maar ook met de sfeer.”

Door jullie succes met Labadoux, maar ook door de weeromstandigheden – probleem parking – zitten jullie met één probleem, namelijk dat je Labadoux niet kan verplaatsen terwijl de ruimte hier wel serieus beperkt wordt. Nooit gedacht aan verhuizen?

Carl: “Soms hebben we al overwogen of we weg moeten van dit terrein, want dit terrein wordt op zijn maximum gebruikt. Er zijn op dit moment echter geen alternatieven in eigen gemeente om op een goede manier hetzelfde te kunnen creëren. We hebben ook een voordeel dat we een festival zijn aan het water en dat schept een bepaalde sfeer, ook qua onze indeling. Dit jaar hebben we zelfs de natuurelementen erin geïntegreerd. Je hebt hoekjes en kantjes, die juist ervoor zorgen dat Labadoux groot is in zijn kleinheid. Verhuis je naar een groter terrein om hetzelfde te creëren, dan moet je al heel wat extra inspanningen doen om hetzelfde te bereiken, zoals op het vlak van veiligheid, organisatie en zorg. Dat is niet zo evident. Ik geef toe: we hadden een ander terrein dat we hebben overwogen. Gelukkig hebben we die keuze niet gemaakt of we zaten heel sterk in de miserie door die hevige regenval van de voorbije weken. Dat is zelfs al een afweegproces dat we al een paar jaar doen. Kan Labadoux hier verder blijven bestaan? Hoe groot zijn de voegen waaruit we kunnen barsten? Of moeten we hier wél blijven? Het is hier al heel uitgestrekt. De impact in deze regio is al heel groot geworden.”

Besluit: ook na deze editie ben je een heel tevreden festivalorganisator?

Carl: “Natuurlijk zijn we tevreden over het verloop, inclusief de hulp van zoveel vrijwillige medewerkers. Dat is echt geen evidentie. Een probleem met de parking, ik begrijp dat. Kom je hier toe, dan is dat de eerste indruk dat je krijgt en dat is een lastige indruk. Maar voor ons is dat iets dat we op het laatste moesten organiseren en dat we zo goed mogelijk probeerden op te lossen. We zijn met een hele ploeg vrijwillige mensen praktisch een heel jaar bezig aan de uitbouw van dit festival, met heel veel inzet. En het zijn geen evidente tijden hé. Dat is niet meer zo gemakkelijk, na die moeilijke periode door corona die ook voor ons verlieslatend was. Labadoux heeft niet de bedoeling om winsten te creëren, maar als je verder blijft verlieslatend zijn kan het ook niet blijven duren. Je botst ook steeds tegen meer regelgeving, zoals het verhaal rond die herbruikbare bekers… Je botst ook tegen het feit aan dat alles duurder wordt. Iedereen rekent alles door. Infrastructureel kost het allemaal veel meer dan vroeger. Ook voor de groepen betaal je veel meer dan vroeger. Dat moet je allemaal ophoesten en zoveel meer inspanningen doen om alles te kunnen realiseren. En om dat dan te kunnen doen met een groep mensen die vanuit een bestuur van twaalf gaat uitgroeien naar een groep van 350 personen, dan ben ik trots op wat we allemaal kunnen realiseren. Dat er kanttekeningen zijn over bepaalde dingen die iets minder lopen: excuus daarvoor. We proberen soms het minst-slechte te doen, maar we proberen vooral het béste te realiseren op het vlak van sfeer op het terrein, en gezelligheid qua muziek.” (PADI)