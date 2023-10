Festivaldag De Jazzontspooring in Harelbeke lokt grote namen: “Leggen de lat altijd hoog”

Op zaterdag 21 oktober is er de festivaldag van het initiatief de Jazzontspooring in CC Het Spoor. Wajdi Riahi Trio, Oded Tzúr en Harold López-Nussa vormen samen het programma. Op woensdag 25 oktober daalt vervolgens het bekende John Scofield Trio neer in Harelbeke.

“Ik herinner me het moment waarop ik verliefd werd op jazz nog heel goed”, opent de curator van De Jazzontspooring lyrisch. “Ik was vooraan de twintig en lag in een van (bestelwagen, red.) tijdens een roadtrip met vrienden langs de Opaalkust. Op de radio speelde Take Five van Dave Brubeck en ik dacht meteen: ‘Daar wil ik meer van horen’. Kort daarna stond Brubeck op het toenmalige Belga Jazz en daar zag ik ook Nina Simone en Miles Davis. Ik ben een gepassioneerd muziekliefhebber maar jazz nam vanaf dan toch een bijzondere plaats in.

Productieve cafépraat

Lang bleef die passie beperkt tot luisteren, maar alles veranderde in 1997, zoals wel vaker, tijdens een gesprek aan de toog van Café Ballerina. “Ik zat er met Joost Fonteyne en Erik Verbeurgt. Jazzclub De Kave in Lauwe was dicht en ook ParkJazz in Kortrijk stopte er mee. We besloten er iets aan te doen en hebben uiteindelijk ParkJazz verdergezet tot 2016. Wat dan overging in het huidige JazzCats waar ik nog altijd aan mee werk.”

Curator

Sinds 2011 is Decock curator van De Jazzontspooring. Het festival is gespreid over meerdere locaties en data en brengt verschillende jazzgenres, die vaak de grenzen van de klassieke jazz overschrijden. Een mix van het beste van de Belgische scene en grote internationale namen. De Jazzontspooring gaat uit van de Stad Harelbeke en CC het Spoor en wordt gesteund door de Vlaamse gemeenschap. Ook de Bib, Academie HAP!, Tweeklank en JH Salamander zijn belangrijke pijlers. Voor de eerste maal treedt het festival ook buiten zijn stadsgrenzen met samenwerkingen in Wevelgem, Deerlijk en Kortrijk.

Ondertussen nadert de zevende editie haar hoogtepunt met op zaterdag 21 oktober de festivaldag. “Pianist Wajdi Riahi met zijn trio is fenomenaal en zal internationaal doorbreken. Oded Tzúr stond sinds 2020 op onze wishlist en na een prachtig concert vorig jaar waren we nog meer overtuigd. Feestelijke afsluiter Harold López-Nussa presenteert zijn eerste album op het legendarische Blue Note (5 sterren in The Times!). En ook de jazzstudenten van de Academie krijgen een podium.”

Er zijn nog tickets voor de festivaldag via www.dejazzontspooring.be. “24 euro is voor wat je krijgt, bijzonder weinig. Alle puzzelstukjes moesten perfect passen om de drie in Harelbeke te krijgen en dat is als bij wonder gelukt. Oded Tzúr start zijn Europese tour en komt van New York. De Cubaan Harold López-Nussa toerde recent nog in Japan en eindigt zijn Europese tournee bij ons. Daarna trekt hij voor een reeks concerten naar onder andere New York. Het Wajdi Riahi Trio was gelukkig vrij want die wilden we er ook zeker bij.”

John Scofield

Absolute headliner is de Amerikaanse, drievoudige Grammy-winnaar John Scofield met zijn trio. De tickets voor 25 oktober zijn al enkele weken uitverkocht. “Het trio speelt in België alleen in Bozar Brussel en hier. Wij kunnen, ondanks het feit dat we veel kleiner zijn, toch die grote namen aantrekken doordat we een uitstekende reputatie hebben opgebouwd. De artiesten staan hier dichter bij hun publiek en worden in een bijna familiale sfeer maar toch bijzonder professioneel ontvangen. Dat horen we vaak van de tourmanagers. We leggen de lat altijd hoog”, besluit Decock.

