Festival Speelkwartier krijgt familiedag en extra podium: “Een gratis dag voor het hele gezin”

Festival Speelkwartier Open Air krijgt een tweede editie én breidt uit. Zo komt er op maandag 14 augustus een derde podium en zijn er meer dj’s, terwijl er op dinsdag 15 augustus zelfs een compleet nieuwe en gratis festivaldag in het teken van familie is.

Kevin Deleu en Michiel Delheye zijn opnieuw de drijvende krachten achter het festival. De eerste is uitbater van café Leute’s op de Grote Markt in Izegem, de ander is zaakvoerder van geluids- en lichttechniekenzaak D-Light. Vorig jaar organiseerden ze de eerste, succesvolle editie van Speelkwartier Open Air. “We waren zeer blij met de respons en daarom komt er een vervolg”, vertelt Michiel. “Omdat we een nieuw festival waren moesten we ons vorig jaar beperken tot 400 personen, maar nu zijn er meer bezoekers welkom. Het festivalterrein ligt opnieuw naast Pompen Reynaerts langs de Prins Albertlaan 109 en zal iets uitgebreider zijn omdat we dit keer drie in plaats van twee podia plaatsen. Daarmee komen we ook tegemoet aan de kritiek dat de podia vorig jaar te dicht stonden.”

Programma

Op de Main Stage staan grotere namen als Magik & Jael Ost, Averix, Dennis Cartier, Voltage, Deniero, Flavour Drop, CTRL, Audiovibes, B-STRAW, Strikke & Plastrong en Valeurr_. “De Shelter keert terug en we krijgen er met de Bunker een derde podium bij. Beide zullen lokaal en opkomend talent in de kijker zetten. Zo zijn we zeer trots dat we Izegemnaar Antoon Vaneeckhout, beter bekend als DJ Basstripper, hebben kunnen strikken. Hij draait op tal van festivals, tot in het Verenigd Koninkrijk toe. Overdag programmeren we meer drum-’n -bass, ’s avonds zal het meer techno zijn. Ook DJ-duo Tuff Luv komt op algemene vraag nog eens terug. Verder zitten tussen dat talent namen als Beta Brothers, Coruxion, Fuego, Lando en WLC. Vorig jaar waren er achttien dj’s, dit keer programmeren we er 25.”

Praktisch

Het Shelter-podium komt op de parking van Pompen Reynaerts te staan. “De fietsenstalling verhuist dan weer naar een parking verder in de straat”, weet Michiel. “De inkom zal zich aan het Sasstraatje bevinden. Parkeren kan op de parkings van de omliggende bedrijventerreinen. Dit jaar versterkt American Football-ploeg Izegem Tribes de innerlijke mens met hamburgers.”

Nieuw dit jaar is de tweede festivaldag op dinsdag 15 augustus. “Het hele gezin is die dag welkom en de toegang is gratis”, vertelt Michiel. “We voorzien een gezellig zomerterras en een dj zorgt voor achtergrondmuziek. Verder gaan we zeven springkastelen voorzien, zodat de kinderen zich volop kunnen uitleven.”

Tickets in voorverkoop kosten 15 euro. De deuren van het festival openen om 14 uur.