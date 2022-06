Festival Melkrock in Tielt viert terugkeer met onder meer Flip Kowlier

Nu corona achter ons lijkt te liggen, neemt ook het Tieltse familiefestival Melkrock deze zomer de draad terug op. Zo tovert vzw Heelal, dat het festival organiseert, de speelweide van de recreatiedomein de Watewy op 14 augustus opnieuw om in een festivalterrein met twee podia en een nieuwe bartent. Voor de 23e editie strikte het festival onder meer Flip Kowlier, Pothamus en Cloudy-Oh.

Vzw Heelal wil zijn 25ste verjaardag in stijl vieren. De afgelopen twee jaar waren niet de gemakkelijkste, maar het nieuwe voorzittersduo Nand Rogge (27) en James Vervenne (43) – dat de fakkel overnam van Frauke Verstraete – belooft er deze zomer opnieuw vol tegenaan te gaan.

“Het was geen gemakkelijke periode”, blikt Nand Rogge terug. “Tijdens corona werd er niets georganiseerd en werd er zelfs amper vergaderd. En als we dan vergaderden, ging het telkens over hetzelfde: zal onze editie wel of niet doorgaan?”

Uiteindelijk was de conclusie altijd dat het niet mogelijk was. “We hielden telkens wel rekening met wat-als-scenario’s, maar die bleken jammer genoeg niet praktisch haalbaar.”

Overlijden

Een andere zware dobber die de organisatie te slikken kreeg, was het overlijden van één van de leden. “Dat was een harde klap. Ze was iemand die altijd voor een vrolijke noot zorgde tijdens de vergaderingen en ons allemaal wist te enthousiasmeren. We hebben dat een plaats moeten geven, maar het sterkt ons wel om er dit jaar nog harder in te vliegen”, aldus Nand Rogge.

Aan de motivatie zal het dan ook niet liggen. “Na twee Melkrockloze jaren, gaan we er een spetterende editie van maken”, verzekert Nand Rogge. “Ook omdat het een speciale editie is: zo viert onze vzw dit jaar haar 25ste verjaardag.

“Daarnaast zijn we ook gewoon enorm enthousiast om er terug in te vliegen.” De line-up belooft alvast veel goeds. “Ja, onze boeker Bram Vermeersch heeft goed werk geleverd”, lacht Nand Rogge.

“Zo komt Flip Kowlier zijn hits zal spelen, maar ook zijn nieuwe album voorstellen. Hij is toch een grote naam in Vlaanderen. Daarnaast hebben we ook terug de kenmerkende zwaardere namen op het programma. We zijn niet voor niets een familiefestival, maar dan wel met een iets ruiger kantje.”

Duurzaamheid

Dit jaar wil het festival ook extra inzetten op duurzaamheid. Met Team Ecologie richtte het daarvoor enkele jaren geleden zelfs een speciale werkgroep op. “Duurzaamheid en ecologie moeten ons stokpaardje worden”, vertelt Nand Rogge.

“Zo zullen we dit jaar voor het eerst met herbruikbare bekers werken en worden ook de eetkraampjes verplicht om enkel met recycleerbare materialen te werken. Daarnaast willen we ook de voedselverspilling tegengaan door bijvoorbeeld verse soep te maken voor artiesten en vrijwilligers met eten dat normaal in de vuilnisbak zou belanden.”

En dat is nog maar het begin. “Dit is het startjaar van een groener melkrock, iets wat in de toekomst zeker nog uitgebreid zal worden.”

De volledige line-up en tickets zijn te vinden op www.melkrock.be.

(TM)