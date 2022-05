Festival Labadoux in Ingelmunster met nieuwe camping

Op vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 mei ben je welkom op het Labadoux Festival langs de Trakelweg. Drie dagen lang staat muziek centraal, met optredens van onder meer Luka Bloom, Milow, De Kreuners, Ozark Henry en De Mens.

Labadoux denkt ook aan de jongeren. Op zaterdag tussen 13.30 en 19 uur, en op zondag tussen 11 en 18 uur is er kinderanimatie. In de tent en op het terras zijn er workshops circus, workshops boogschieten, leren goochelen, kickertafels, gezelschapsspellen, knutselen, schminkstand, kleuterhoek.

Op zondag om 11 uur is er Radio Oorwoud en eveneens op zondag vanaf 15.45 uur een uurtje kinderfuif. Het festival is gratis voor kids jonger dan 12 jaar. Halve prijs voor kinderen van 12 tot 13 jaar.

Assistentie mogelijk

Gratis parkeren kan heel dicht bij het festivalterrein. De parking kan je vlot bereiken via de Gentstraat, net bij de festivalingang. Wil je genieten van rustige wegen en geef je de voorkeur aan het milieu, dan kies je uiteraard voor de fiets. Het festivalterrein vind je op het fietsnetwerk van de Leiestreek bij fietsknooppunt 17.

Ook dit jaar voorzien ze een (niet bewaakte) fietsstalling. Ingelmunster is eveneens bereikbaar met het openbaar vervoer. Met de trein raak je tot in het station van Ingelmunster op de lijn Kortrijk-Brugge. Vanaf het station kan je te voet (signalisatie volgen) tot aan het festivalterrein, of neem de bus lijn 81 Roeselare-Anzegem. Voor wie met de auto komt, is er voldoende parkeergelegenheid.

Voor iedereen

Bereikbaarheid en toegankelijkheid voor iedereen zijn de sleutelwoorden. Er is een verzorgingstent voorzien met een passieve tillift, een verzorgingsbed en toiletstoel. Er is elektriciteit voorzien, zodat men de elektrische rolwagen kan opladen.

Er zijn voldoende parkeerplaatsen voor personen met een handicap dicht bij de festivalweide. Er wordt hulp voorzien voor begeleiding bij verzorging. Aan de ingang is er een plattegrond van het festival beschikbaar. De basistoegankelijkheid op de festivalweide wordt gewaarborgd door de houten planken vloeren. De houten vloeren zijn goed op elkaar aangesloten met een kliksysteem.

Toiletten en alle tenten zijn bereikbaar voor personen met een fysieke beperking. Voor rolstoelgebruikers en andere mensen met een handicap is in de grote concerttent een verhoogd podium voorbehouden. Er wordt steeds één begeleider mee toegelaten op dit podium. Geleidehonden zijn eveneens toegelaten.

Camping

Steeds meer festivalgangers kamperen op Labadoux. Dit jaar kan je verblijven op een compleet nieuwe camping waardoor ze de rust, veiligheid en comfort nog beter kunnen garanderen.De vroegere kampeerplaats is niet meer toegankelijk. De camping ligt op korte wandelafstand van het festivalterrein. Zowel met je tent, mobilhome, caravan, bestelwagen of auto waarin je logeert, kan je terecht op de nieuwe camping.

Er zijn gratis toiletten en douches voorzien. Om de veiligheid voor iedereen beter te garanderen richt Labadoux een kookzone in. Vuren zijn niet toegestaan in de directe omgeving van de tenten of mobilhomes. Reglementair ingerichte nutsvoorzieningen in mobilhomes of caravans kunnen wel worden gebruikt.

De festivalparking is gelegen net naast de camping, waardoor je vlot je materiaal naar je logeerplaats kan brengen. Het blijft zeer democratisch om te logeren op Labadoux: 15 euro per persoon voor een volledig weekend en gratis voor kinderen jonger dan 12 jaar. Je kan op voorhand een ticket voor de camping kopen via de online-ticketverkoop. Kamperen zonder terreinticket voor het festival is niet mogelijk.

(PD)