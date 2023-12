Festival Kortrijk onthult programma voor 2024: vuurvogels, sirenen en muziektheater

Wilde Westen lanceert een nieuwe editie van Festival Kortrijk, het jaarlijkse hoogtepunt voor liefhebbers van klassieke muziek. Van 21 tot 25 februari 2024 is stad Kortrijk weer de ultieme plek voor ontdekking, verrassing en verwondering. Dit jaar vindt het programma inhoudelijke inspiratie bij de Griekse mythes.

Wilde Westen vzw is een Kortrijkse concert- en festivalorganisator, gekend van concertzaal De Kreun en de festivals Sonic City, Jazz Cats, BOS! en Festival Kortrijk. De programmatie is heel uiteenlopend, van rock, pop en hiphop tot jazz en klassiek. Voor liefhebbers van het laatste muziekgenre spint de Griekse mythe zich als een rode ‘draad van Ariadne’ doorheen de programmatie. “De avonturen van goden, halfgoden, falende helden en hun menselijke tekortkomingen bezielden al talloze kunstenaars en componisten door de eeuwen heen. We zetten deze editie ook sterk in op muziektheater, in lijn met de traditie van Griekse tragedies”, vertelt festivaldirecteur Tom De Cock.

“Hoogmoed, ijdelheid, verlies, liefde … het zijn universele thema’s die in zowel oude verhalen als nieuwe producties terugkomen. Mythes waren voor de Oude Grieken een middel om zin te scheppen in een soms zinloze, raadselachtige wereld. Tijdens Festival Kortrijk wordt muziek jouw gids en zingeving.”

Tijdens het openingsconcert kruipt Wim Opbrouck in de huid van Johannes Brahms voor Ein menschliches Requiem – een intieme versie van het alom bekende Ein deutsches Requiem. Liesa Van der Aa schreef met Entrecôte een theatrale aanklacht tegen onze kapitalistische maatschappij en Spectra Ensemble brengt op zondagochtend een vertelconcert rond de Hongaarse componist György Ligeti.

Met sopraan Lore Binon strikte Festival Kortrijk ook een indrukwekkende festivalartiest. “Als een sirene met een onweerstaanbare stem neemt ze hoofdrollen op tijdens het openingsconcert met het Vlaams Radiokoor, de voorstelling met Brussels Philharmonic, minifestival Night Air en het slotconcert met audiomaker Lucas Derycke”, licht Tom De Cock toe.

Tickets en info op www.festivalkortrijk.be of via Ticketservice Kortrijk.