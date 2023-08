Festival Dranouter zet meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag in de verf met campagne ‘We Care a Lot’

Donderdagavond 3 augustus gaat het feest al van start op Festival Dranouter in het Heuvelland. Het festival heeft al een tijd een meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag. Maar dit jaar wil de organisatie dat extra in de verf zetten en doen ze samen met verschillende andere festivals mee aan de campagne ‘We Care A Lot’.

‘Allemaal anders, allemaal welkom, allemaal Dranouter!’ Die boodschap hangt overal verspreid op het festivalterrein en de camping. Festival Dranouter zet zich al langer in tegen grensoverschrijdend gedrag. Vorig al jaar voerden was er een speciaal meldpunt. Dit jaar sluit het festival zich aan bij de algemene campagne ‘We Care A Lot’, waar ook andere festivals, zoals Graspop, Pukkelpop, Rock Werchter en Tomorrowland zich bij hebben aangesloten.

Meldpunt 24/7 bereikbaar

Overal op de festivalweide en op de camping, bijvoorbeeld in de toiletten hangt het directe telefoonnummer 0479/073.755 van het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag dat ook op ieder moment overdag of ‘s nachts bereikbaar is. Maar hangt ook een QR-code, die je kan scannen om met iemand van het meldpunt te kunnen chatten via WhatsApp. (Lees verder onder de foto)

“We willen een plek zijn waar iedereen zich veilig, welkom en comfortabel voelt. Een plek waar niemand wordt blootgesteld aan discriminatie, kritiek of intimidatie. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn en ook iedereen is welkom bij ons ongeacht geslacht, gender, geaardheid, cultuur, religie, etniciteit of beperking. Het is voor ons heel belangrijk dat elke bezoeker, medewerker of andere betrokkene zich veilig voelt en het festival goed kan beleven”, klinkt het bij de organisatie.

“We willen dat alles gezond en veilig verloopt en dat iedereen zich goed voelt”

“Hier zal de wetgeving gerespecteerd worden. We verwachten verantwoordelijk gedrag van de festivalgangers, onze medewerkers en artiesten. Met ‘We Care A Lot’ willen we gaan voor gedeelde verantwoordelijkheid: Zorg voor jezelf én jouw vrienden. Want we willen alles gezond en veilig laten verlopen.”

“We sensibiliseren en informeren over alcohol en drugs, over seksualiteit, over mentaal welzijn, over gezondheid. Zeg neen tegen drugs, ja tegen veilige seks, drink voldoende water, smeer die zonnecrème. Loopt het toch mis, dan staan onze medewerkers en hulpdiensten ter beschikking. Op elk moment. Ze zijn goed opgeleid, waakzaam en kunnen gepast reageren. Allerlei specialisten uit verschillende domeinen helpen ons en bezoekers kunnen ook bij een vertrouwenspersoon terecht als dit nodig is.”