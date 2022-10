Festival Dranouter start ticketverkoop: “Prijs iets opgeslagen”

De ticketverkoop voor het festival Dranouter 2023 is woensdag officieel van start gegaan. Een weekendticket kost je dit jaar 155 euro. Met de voorverkoopactie, die loopt tot en met 11 november krijg je nu 15 euro korting. Het campingticket erbij kost 22 euro. Die prijzen liggen iets hoger dan het afgelopen jaar. Het festival vindt plaats op 4, 5 en 6 augustus 2023.

Net zoals zovele festivals, zoals Rock Werchter, slaat ook het festival Dranouter zijn prijzen voor de volgende editie op. In 2022 kostte een weekendticket nog maar 142 en 130 euro in voorverkoop. Nu tel je daar al 155 en 140 euro voor neer. Het gaat om een stijging van 9,15 en 7,69 procent. Ook de prijs van een campingticket is lichtjes omhoog gegaan. In plaats van 20 euro (en 18 euro in voorverkoop) voor de editie 2022 kost het nu 22 euro.

Noodzakelijke prijsverandering

Volgens de organisatie was dat een noodzakelijke en logische stap. “Wij betalen de kosten van ons festival met de inkomsten van de tickets. Als alle kosten van podium tot logistiek transport, energie, drukwerk en personeel stijgen, dan moeten wij onze ticketprijzen ook wat verhogen. Het afgelopen jaar is helaas niets goedkoper geworden. We verhogen dan liever de ticketprijs een klein beetje dan een minder festival te kunnen geven aan onze bezoekers”, zegt organisator Bavo Vanden Broeck.

“We willen onze bezoekers geen minder festival aanbieden, omdat alles duurder geworden is”

In 2023 wil festival Dranouter opnieuw focussen op beleving, animatie en vakantiegevoel. “We willen dat onze bezoekers kunnen genieten van drie dagen feest. Daarom zullen we de capaciteit ook niet verder uitbreiden. Vorig jaar waren de tickets voor zaterdag en zondag uitverkocht en we hopen dat het dit jaar opnieuw even succesvol is. Het is nu bijna interessanter om te investeren in een ticket dan te beleggen bij de bank”, lacht Bavo.

Begin volgend jaar worden de eerste artiestennamen gelost. De voorverkoopactie met een korting van 15 euro loopt nog tot en met vrijdag 11 november 2022. Voor de ticketverkoop kan je terecht op deze link.