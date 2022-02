Festival Dranouter presenteert weer volwaardige editie

Na twee jaar pakt Festival Dranouter opnieuw uit met een volwaardige editie. Het festival vindt plaats op 5, 6 en 7 augustus mét enkele nieuwigheden zoals een nieuw concertpodium. De kerk wordt dan weer geschrapt als concertlocatie.

“Dat de voorbije jaren niet normaal verliepen hoeven we niet te verduidelijken”, zegt communicatieverantwoordelijke Zoë Delhaye. “Ook Festival Dranouter moest twee zomers op rij het grote festival inruilen voor zomersessies. In 2020 waren dat de ‘Dranouter Zomersessies’ met telkens een capaciteit van 200 personen. Vorige zomer mocht het al iets grootser met de ‘Dranouter Zomersessies XL’ waar elke dag 5.000 bezoekers op het terrein te vinden waren.”

De Cirq

Nu alle signalen de goeie richting uitwijzen heeft de organisatie beslist om opnieuw een volwaardige editie van Festival Dranouter voor te bereiden. “We werken volop aan de line-up en tekenen ook een nieuwe opstelling van het festivalterrein uit”, licht directeur Bavo Vanden Broeck toe.

“Dit jaar voorzien we een nieuw concertpodium op het festivalterrein: De Cirq. In de ronde circustent brengen we een line-up die elke dag opbouwt van meer intieme muziek naar uitbundige partybands. Ook anders dit jaar is het wegvallen van de kerk als concertlocatie. De kerk van Dranouter is een prachtlocatie voor intieme livemuziek maar een tent is nu eenmaal eenvoudiger om alle ventilatienormen te halen, dus in 2022 valt dit podium helaas weg.”.

Garantie

“Door de toevoeging van het nieuwe podium ‘De Cirq’ krijgt het festivalterrein een make-over, maar alle elementen zullen aanwezig blijven om er een topeditie van te maken”, klinkt het nog. “Meerdere podia, heel wat themabars, lekker eten, een talrijk aanbod aan animatie en ruime campingsites.”

Intussen loopt de vroegboekactie van Festival Dranouter 2022. Dit jaar biedt de organisatie opnieuw een coronagarantie aan bij het aankopen van de tickets. Die-hard fans wordt aangeraden om niet te wachten met het boeken van een ticket. Indien er toch een worstcasescenario opduikt en het bezoekersaantal beperkt wordt dan krijgen de eerste ticketkopers steeds voorrang.

De vroegboekactie loopt tot het einde van de winter. Op 21 maart start de lente samen met de reguliere voorverkoop. In die periode wordt ook het volledige programma bekendgemaakt.

Dranouterfans kunnen momenteel weekendtickets kopen met 12 euro korting. Ook de campingtickets zijn goedkoper tot de start van de lente: 18 i.p.v. 20 euro.

Info: www.festivaldranouter.be.