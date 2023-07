Festival Dranouter pakt dit jaar uit met nieuw podium De Koer

Festival Dranouter voorziet dit jaar een extra podium. De ‘eiige tweeling’ Alistair en Dave – een gloednieuwe straattheateract – kaapt een stuk van de festivalweide met het nieuwe ‘De Koer’. Ook het volledige DJ-programma van de Palace-tent is intussen gekend.

Festival Dranouter kondigde vandaag hun nieuwe podium, De Koer, aan. De “eiige tweeling” Alistair en Dave – een gloednieuwe straattheateract – zijn verwerkt op de eerste editie van Festival Dranouter, maar sind hun geboorte is er van hun ouders geen spoor meer… Ze kapen dit jaar een stuk van de festivalweide en ploffen er de overdekte retrotent ‘De Koer’ neer. In hun gekke straattheateract vol anekdotes, quizvragen & prijzen gaan Alistair & Dave op zoek naar hun roots en die van Festival Dranouter.

DJ-programma Palace

Op de Feestzone, naast de Camping Zone, vind je de Palace-tent terug. De Feestzone met Palace-tent is een tweede festivalterrein. Je hebt dus een geldig festivalbandje nodig om de Feestzone te betreden. Van ‘s middags tot in de late uurtjes zetten de allerbeste live DJ’s de tent in vuur en vlam!

Festival Dranouter 2023 wisselt bekende namen zoals Flavour Drop, DJ Lara Chedraoui (frontvrouw van Intergalactic Lovers), DJ Jack Amai M’n Klak (Jaimie van Down The Road) en Rick & James 80s party af met lokaal talent: Cromanty Sound, Discobaar Saarzebuuze, Ploatn & Moatn, Never Mind, DJ Chargebuzze, DJ Thönder… Daarbij komen nog vinyl DJ’s: Kokonuts!, TweedenAsem, Morocho Loco en Lazarus Soundsystem. Anciens als DJ Nazdrovje, Bonnes Muziekcarroussel XXL, DJ LobeL met live drummer Daddy Prosecco, DJ Desperado en Bobalicious vonden opnieuw hun weg naar Dranouter, maar er staan ook tal van nieuwe DJ’s op het programma: De Tantes, DJ Chanelle, + Nonkel Herwig, DJ Carlamote en DJ De Man Van Atlantis. Na het succes van vorig jaar, ontwaak je op zaterdag en zondag met Silent Yoga.

Het volledige programma en de uurschema vind je op festivaldranouter.be/nl