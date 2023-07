Festival Dranouter opent pop-up cocktailbar op gloednieuw dakterras van Eetcafé ‘t Folk

Op vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 augustus kan je de sfeer van Festival Dranouter opsnuiven op een wel erg unieke locatie: een tijdelijke pop-up cocktailbar op het gloednieuwe dakterras van Eetcafé ’t Folk in Dranouter.

Het gebouw bevindt zich aan de Dikkebusstraat 234, recht tegenover de festivalweide van Festival Dranouter, en huist onder meer de burelen van de festivalwerking. Sinds de paasvakantie is hun panoramisch dakterras Het Klankpanorama geopend, dat er kwam in kader van Horizon 2025. De unieke ligging in combinatie met het 180° view van op 10 meter hoogte is de gedroomde locatie voor een zomerse cocktailbar tijdens Festival Dranouter 2023.

Genieten

Bavo Vanden Broeck van Dranoeter vzw: “Ons gebouw bevindt zich recht tegenover de weide van Festival Dranouter. Met z’n 10 meter hoogte, biedt het dakterras tijdens Festival Dranouter een fenomenaal zicht op alle festiviteiten, de tenten en de ruim 50.000 festivalgangers. Je krijgt er tegelijk een zicht op de belangrijkste West-Vlaamse heuvels, zoals de bekende Kemmelberg, de Scherpenberg, de Zwarte Berg… Bovendien zit je op het dakterras beschut tegen de wind, dus qua comfort en view is het er echt genieten.”

Ter plekke gemixt

“Al snel deden we 1 + 1: zo’n fantastische locatie vraagt om een cocktailbar. Samen met partner Jet Import kozen voor een modern aanbod: Copperhead & Tonic, Gin Mare & Tonic, Dark ‘n’ Stormy met Kraken Rum en Moscow Mule met Tovaritch Vodka. Er is ook een niet-alcoholische Gin & Tonic met Copperhead N/A. De drankjes worden er ter plekke gemixt.”

Maximaal 60 aanwezigen

“Het dakterras is op vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 augustus steeds vrij toegankelijk tussen 11 en 23 uur, via de trap aan de zijkant van het gebouw van Eetcafé ’t Folk (Dikkebusstraat 234, Dranouter). Een steward houdt toezicht op het aantal aanwezigen – maximaal 60 – zodat alle bezoekers een cocktailbar comfortabel gevoel hebben op het dakterras. We kijken alvast uit naar de prachtige foto’s en filmpjes tijdens Festival Dranouter 2023 van op het dakterras.”

Eetcafé ook open

Ook in Eetcafé ’t Folk zelf, op het gelijkvloers, kan je tijdens het eerste weekend van augustus de sfeer van Festival Dranouter opsnuiven. Barverantwoordelijke Marleen Six: “Met 25 festivals op de teller weet ik welk aanbod aanslaat en wat niet. Festivalgangers die zin hebben in een stevige maaltijd kunnen bij ons terecht voor karbonaden met St. Bernardus, vol au vent, onze bekende Kayam Burger en zijn vegan variant, of croque monsieurs uit het vuistje. Ook mensen zonder festivalticket kunnen de festivalgangers komen afloeren en zijn welkom om hier iets te eten of te drinken. Zowel het restaurant op het gelijkvloers, ons terras op het gelijkvloers en ons nieuw dakterras zijn vrij toegankelijk. Reserveren op voorhand is niet nodig.”