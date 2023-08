Festival Dranouter ontvangt donderdag eerste festivalgangers: “Extra inspanningen geleverd voor comfort van bezoekers”

Op het middaguur openen donderdag de camping en de feestzone van Festival Dranouter. De weersvoorspellingen zien er niet al te best uit, maar de organisatie en de festivalgangers zijn er klaar voor om er een spetterende 49ste editie van te maken.

“Dankzij de inspanningen van onze vrijwilligers en partners liggen de parkings, campings en het terrein er nog groen bij”, liet de organisatie eerder deze week optekenen. “Een goeie jas en stevig schoeisel lijkt deze (festival)zomer sowieso een goed plan.”

Verharde rondweg

De voorbije dagen bouwde de organisatie samen met de talrijke medewerkers verder aan de festivalweide. “Vorig jaar was er in elke tent al een verharde vloer en ook bij de terrassen zijn verhard”, zegt Sofie Pauwels van Festival Dranouter. “Sinds jaar en dag zetten we in op comfort en nu is er nog een betere toegang tot alle concerttenten via een verharde rondweg. We kijken er naar uit om tegen de middag de deuren openen van de camping en de feestzone en we voelen dat we er klaar voor zijn.”