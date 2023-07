Festival Dranouter maakt zich op voor 49ste editie: “Zorgen voor een muzikaal vakantiegevoel”

Op 4, 5 en 6 augustus openen de poorten van Festival Dranouter opnieuw. Op donderdag 3 augustus kan je al gaan opwarmen in de biertent. De organisatie kijkt alvast reikhalzend uit naar de prelude van het gouden jubileum van volgend jaar.

Dranoeter vzw is de overkoepelende organisatie achter tal van festivals, evenementen, projecten. Het bekendste is ongetwijfeld Festival Dranouter. Bavo Vanden Broeck (49) werkt al een kwarteeuw voor het festival en is intussen 12 jaar directeur van de vzw. Met hem blikken we even vooruit op de 49ste editie die op 4, 5 en 6 augustus zal doorgaan op de festivalweide in de Dikkebusstraat. “Vorig jaar was een topeditie”, herinnert Bavo zich nog levendig. “We mochten weer doen wat we wilden na enkele coronajaren. Een meer dan geslaagde editie met mooi weer en veel volk.”

Ze hopen die lijn dit jaar door te trekken. “We gaan door op hetzelfde elan van vorig jaar, met hier en daar enkele kleine aanpassingen qua terreinopstelling. Er is bijvoorbeeld nog meer toegankelijkheid en bestrating voor mensen in een rolstoel. Zo zijn alle podia en bars nu bereikbaar via de bestrating.”

De voorbije weken loste de organisatie stelselmatig de namen van de affiche. “Vroeger was dit uiteraard het folkfestival van Dranouter en ook nu blijven we voor een groot deel trouw aan ons DNA. We willen nog steeds het grootste en meest diverse folkfestival van Vlaanderen zijn. Het is echter geëvolueerd naar een combinatie van folk en enkele publiekstrekkers. Denk maar aan Warhaus, Coely, Bart Peeters en de Ideale Mannen, Selah Sue, Bazart, Daan, en nog veel meer. Ook lokale groepen mogen niet ontbreken. De Koninklijke Harmonie Ypriana uit Ieper – dat in 2020 100 jaar bestond – speelt op zaterdag samen met Jan De Wilde. Voor Jan De Wilde is het start van zijn tournee ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag volgend jaar.”

Ticketverkoop

Vorig jaar sloeg het eenmalige concert van Het Beste van het Westen enorm aan. “Dat zorgde voor een stevige boost in de ticketverkoop. Ook nu zitten we qua tickets in dezelfde lijn als vorig jaar. We merken een stijging in het aantal combitickets. Het is een interessante formule en naast de muziek zetten we veel in op beleving en gezelligheid voor jong en oud. Bezoekers komen hier als het ware op muzikale vakantie.”

We kunnen er echter niet omheen, de voorbije maanden en jaren is het leven duurder geworden. “Dat merken wij ook in onze aankoopkosten: de dranken kosten meer, de huur van de tenten, enzovoort. Alles is bijna 10 procent duurder. We hebben de ticketprijzen een beetje verhoogd, maar het is minder dan die 10 procent.”

Bavo Vanden Broeck. © Anton Peene

Vorig jaar kwam een delegatie van de beste folkgroepen uit Schotland. “Het concept was eigenlijk gepland in 2020, maar werd door corona uitgesteld. We willen de acht beste folkbands uit een bepaalde regio naar Dranouter halen. Na Schotland vorig jaar, is het nu de beurt aan de Britse folkscene. Het is een belangrijk deel van de programmatie, want op die manier zorg je voor kwaliteit en zichtbaarheid.”

Een nieuwe editie brengt ook enkele nieuwigheden met zich mee. “We trekken nog meer de kaart van beleving en animatie. Er is een vernieuwd aanbod aan themabars. Met deze verschillende bars willen we de kleinschaligheid aanhouden door specifieke barpunten in te richten die elk hun eigenheid hebben. Het verhaal van Feestcomiteit Dikkebusstraat is afgelopen en met Dave en Alistair komt er een nieuwe act. De act zal doorgaan in de nieuwe tent: De Koer. Op het dakterras van ‘t Folk voorzien we een pop-up cocktailbar. Het is een unieke spot om het festival mee te maken.”

“We zetten in op beleving en gezelligheid voor jong en oud”

“Wellicht zal het aanschuiven worden, want er is plaats voor 60 personen. Duurzaamheid dragen we ook al jaren hoog in het vaandel en dit jaar schakelen we over naar herbruikbare bekers. Voor de bezoeker verandert er weinig. Ook met de wegwerpbeker rekenden we al een deeltje aan voor de beker, nu hebben we dat een beetje opgetrokken. Ter compensatie krijg je één bon in ruil voor 10 in plaats van 20 binnengebrachte bekers. Deze bekers kan je binnenbrengen in de voorziene inzamelpunten.”

Drie tips

Op digitaal vlak werd de app nog wat meer in de aandacht geplaatst. “Het drukwerk vermindert elk jaar. De app is een trouwe compagnon de route tijdens het festival. Je kan er je eigen programma selecteren of je krijg meteen een verwittiging als er iets wijzigt. Als er last minute een pop-up concert of signeersessie plaatsvindt, ben je hier meteen van op de hoogte.”

Tot slot vragen aan Bavo nog zijn drie tips voor het festivaltips. “Uiteraard raad ik alle bands aan, maar ik zal er toch drie uitlichten. Op vrijdag Lolomis in de Cirque. Een sfeervolle band met hedendaagse etherische klanken, ideaal om de nacht mee in te gaan. Op zaterdag kies ik voor de Portugese solist Omiri in de Club. Hij bespeelt een heel arsenaal aan instrumenten en koppelt zijn muziek aan video-opnames van traditionele muzikanten. Op basis van samples maakt hij zijn muziek, wat voor een energieke en dansbare vibe zorgt. Ten derde zou ik LaBrassBanda aanbevelen. Een Duitse band die hier in 2019 al eens was. Toen kende niemand deze band nog. Dit koperensemble brengt pop- en feestmuziek”, aldus Bavo, die net als Festival Dranouter volgend jaar 50 jaar wordt. “Net als elk jaar kijken we welke middelen we hebben. We willen dit uiteraard niet onopgemerkt voorbij laten gaan op het vlak van beleving.”

Volg alles via de social media van Festival Dranouter of download de app.