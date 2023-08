Festival Dranouter laat geen extra wagens meer toe op publieksparking en biedt alternatief aan: “Zondag geen regen meer voorspeld”

Zaterdag was een natte, maar uitverkochte festivaldag in Dranouter. Door de vele regen ligt er een laagje modder op de festivalweide en ook op de publieksparking. De organisatie neemt enkele maatregelen en maakt zich klaar voor de laatste festivaldag.

Communicatieverantwoordelijke Sofie Pauwels benadrukt dat de schade door storm Antoni goed meevalt. “Er zijn enkele stoelen weggewaaid en wat doeken losgekomen. Hier en daar zijn er modderplekken, zoals bij de Club. Op die plekken strooien we boomschors uit”, aldus Sofie, die klaar is voor de laatste festivaldag. “Heuvelland zou zondag gespaard moeten blijven van regen. En de wind is goed voor het droogproces.”

Parkeermaatregelen

Om parkeerproblemen te vermijden, neemt de organisatie nog enkele maatregelen. “De grote parking, voor wie komt via Loker, gaan we niet verder vullen. Zo blijft alles onder controle”, aldus de organisatie. “We bieden een alternatief aan op een afgezet stuk straat. Deze optie is iets verder wandelen van het festivalterrein. We vragen dan ook geen parkeervergoeding voor wie daar parkeert. Volg de instructies van de parkeerwachters ter plekke.”

Line-up zondag

“De Volvo Only Parking en de parking bij de Stille Camping Zone blijven bereikbaar. Mocht je toch problemen ervaren, spreek de parkingstewards aan.”

Zondag staan onder andere Merol, Selah Sue, Warhaus, Johannes Is Zijn Naam & Mascarimiri op de line-up.