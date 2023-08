Festival Dranouter blikt met 50.000 bezoekers terug op succesvolle editie

Festival Dranouter telde 50.000 bezoekers tijdens hun 49ste editie. Er was een recordopkomst op vrijdag, uitverkochte zaterdag en zonnige zondag. Organisator Bavo Vanden Broeck (49) maakt al even een round-up.

“De festivalgangers trokken zich niets aan van het kwakkelweer deze zomer, en besloten weer massaal in te tekenen op een muzikale vakantie in Dranouter”, aldus Bavo Vanden Broeck, organisator van Festival Dranouter. “We hadden de beste vrijdag in jaren, die was op een haar na uitverkocht. Voor de zaterdag waren alle tickets wel de deur uit. Met 15.000 bezoekers op zondag kunnen we concluderen dat Festival Dranouter 2023 een succesvolle editie was. De formule is ijzersterk, weer of geen weer. We besteedden zowel tijdens de opbouw als tijdens het festivalweekend erg veel aandacht om het festivalterrein zo toegankelijk en comfortabel mogelijk in te richten voor bezoekers.

Meer kampeerders

De optredens op zondag 6 augustus zijn nog volop bezig. Onder andere Eliza Carthy & The Restitution, Broes en LaBrassBanda zijn al gepasseerd. Ook voor Merol zat de tent al afgeladen vol. Ondanks het wisselvallige weer kan de organisatie het een geslaagde editie noemen. Bavo Vanden Broeck: “Opvallend is dat onze vrijdag opmerkelijk populairder was dan de voorbije jaren. Ook de weekendtickets zaten dit jaar in de lift én meer mensen kiezen ervoor om te blijven kamperen.”

Vakantie

“Mensen beschouwen Festival Dranouter als een vakantie, wat het ook is. Vriendschap, gezellig samen zijn, muziek beleven… Het concept werkt. We merken dat zo’n 50% van de festivalgangers blijft kamperen op onze terreinen. Dat is dan nog zonder alle bezoekers gerekend die bij vrienden en familie logeren, of die in een vakantiehuis of hotel verblijven. Festival Dranouter zorgt dus voor een grote boost in het verblijfstoerisme in de Westhoek. In totaal mochten we over het volledige weekend op 50.000 bezoekers rekenen.”

Plichtsbewuste vrijwilligers

Daarbij wil Bavo Vanden Broeck de vrijwilligers én het publiek expliciet bedanken. “Het onderwerp ‘weer’ op festivals is hot de dag van vandaag, maar ik wil onze plichtsbewuste vrijwilligers en ons relativerende publiek van harte bedanken. Na een uitverkochte zaterdag gisteren, met 16.000 bezoekers, in combinatie met enkele regenbuitjes, was er vandaag een laagje modder te zien op het festivalterrein. Onze festivalgangers staan gewoon te feesten met laarzen en een goeie jas en hadden deze situatie realistisch ingeschat. Samenzijn is wat telt.”

Boomschors uitgestrooid

“De 50.000 bezoekers over het hele weekend waren in goeie handen bij onze vrijwilligers”, aldus Bavo. “Samen hebben we het terrein uitgerust met verharde paden tussen de tenten en de themabars en met verharde vloeren in de tenten. Er werd boomschors uitgestrooid waar nodig. Verder beslisten we om de grote parking vanaf zondagmorgen niet verder te vullen, om alles onder controle te houden. Bezoekers konden parkeren in een stuk straat. Deze optie was iets verder wandelen van het festivalterrein, waardoor we geen parkeervergoeding vroegen voor wie daar parkeert. Mocht er iemand problemen ervaren bij het verlaten van de parkings, dan staan er enkele tractors paraat om de uittocht voor iedereen zo vlot mogelijk te laten verlopen.”

50ste editie volgend jaar

Zondagavond komen onder meer Warhaus, Valtos en Selah Sue nog aan bod en daarna is het al voorzichtig uitkijken naar de 50ste editie van Festival Dranouter 2024 volgend jaar. Festival Dranouter zal volgend jaar plaatsvinden op 2, 3 en 4 augustus 2024, met een startdag op donderdag 1 augustus.