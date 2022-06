Festival Dranouter biedt 6.000 tickets minder aan: “We vinden niet genoeg vrijwilligers om iedereen een vlot festival te beloven”

Om een vlot, kwaliteitsvol festival te garanderen, beslist Festival Dranouter voorlopig om per dag 2.000 tickets minder aan te bieden. De zoektocht naar vrijwilligers loopt dit jaar immers minder evident. “Met de huidige verhouding vrijwilligers-festivalgangers kunnen we iedereen een fijn festival beloven. We willen de festivalbezoekers een vlotte service bieden en dat de vrijwilligers zich ook voldoende kunnen ontspannen”, verklaart festivaldirecteur Bavo Vanden Broeck de keuze.

“Er zijn momenteel nog steeds tickets te koop, maar ons maximumcapaciteit komt door deze beperking wel in zicht.” Wie erbij wil zijn op 5-6-7 augustus, met op de line-up o.a. ZAZ, Rodrigo y Gabriela en Go_A, die wacht dus best niet te lang om tickets aan te kopen. Of nog beter: om zich aan te melden als vrijwilliger via het platform https://medewerker.mydranouter.be/

Ploegen geherstructureerd na 2021

Het driedaags familiefestival in het prachtige Heuvelland is voor het grootste deel afhankelijk van vrijwilligers. Zij zorgen voor bemanning aan de bar, verzorgen de backstage, bemannen de verkeersposten en de toegangscontrole, leiden de campings in goede banen… “De vele vrijwilligers zorgen er elk jaar voor dat het festival goed verloopt, en zijn onmisbaar voor onze organisatie”, zegt directeur Vanden Broeck.

Voor corona rekende Festival Dranouter jaarlijks op zo’n 1.000 vrijwilligers. Dit jaar anticipeerde de organisatie op een moeilijke zoektocht en plande ze er slechts 850 in. Festivaldirecteur Bavo Vanden Broeck: “Door achter de schermen te herstructureren en ons terrein te herschikken, hebben we al rekening gehouden met een daling van vrijwilligers na corona. Een fenomeen, waarmee alle verenigingen en evenementen nu te maken krijgen. Maar we zijn nog steeds op zoek naar een honderdtal vrijwilligers om alles vlot te laten verlopen.”

Kwaliteit en service staan voorop

De zoektocht naar vrijwilligers blijkt dit jaar minder evident, waardoor de organisatie besliste om per dag 2.000 tickets minder beschikbaar te stellen. Festivaldirecteur Bavo Vanden Broeck: “Dankzij deze ingreep blijft Festival Dranouter een kwaliteitsvol festival voor iedereen. Dat is een absolute must. We willen de festivalbezoeker een vlotte service garanderen aan de bonnenstands, de catering, de parking… En de vrijwilligers moeten tussen hun shifts door kunnen genieten van goeie live optredens, zalige sfeer en muzikale verrassingen.”

Het festival laat weten dat er een globaal tekort is, bij alle vrijwilligersploegen en dat ze overal nog extra krachten gebruiken. “Het is niet zo dat één grote ploeg niet ingevuld raakt. Dat zorgt er gelukkig voor dat het festival zal draaien, weliswaar met een iets beperktere capaciteit, zoals het er nu uitziet.

“We zijn al druk bezig met de hele organisatie vanaf september. Festivalgangers mogen dus op hun beide oren slapen: het wordt sowieso een onvergetelijke, feestelijke festivaleditie.” Naarmate er extra vrijwilligers zouden inschrijven, bekijkt de organisatie ook om het aantal beschikbare tickets aan te passen.

Weekendtickets uitverkocht in 2019

Andere jaren zakken er per festivaldag gemiddeld 15.000 bezoekers af voor een unieke combinatie van bekende headliners, het beste uit de folkwereld, kleurrijke themabars & foodstanden, kinderanimatie, randanimatie… Voor de editie van 2022 is dat aantal dus voorlopig gereduceerd tot slechts 13.000 bezoekers per festivaldag.

De laatste drie edities was de zaterdag – traditioneel gezien de populairste dag – uitverkocht. 2019 was een topeditie: de zaterdag was toen uitverkocht in voorverkoop, waardoor er ook geen weekendtickets meer beschikbaar waren in voorverkoop.

De organisatie ziet momenteel een grote interesse in tickets, onder andere door een zeer goeie vroegboekactie. Met de huidige reductie van 15% beschikbare tickets qua voorverkoop, raadt de organisatie muziekliefhebbers aan om niet meer te lang te wachten om hun tickets te kopen.

Warme oproep voor vrijwilligers & verenigingen

Festival Dranouter hoopt om in de weken die volgen nieuwe vrijwilligers aan te trekken, of om oude vrijwilligers opnieuw warm te maken om zich in te schrijven. Individuele vrijwilligers krijgen bij Festival Dranouter, naast een festivalticket, eet- en drankbonnetjes om het festival comfortabel door te komen.

Aan elke bar is er gratis water en gratis koffie voorzien voor vrijwilligers. Het festival is ook op zoek naar allerhande verenigingen: jeugdhuizen, loopclubs, studentenclubs, fanfares… Als verenigingen zich inschrijven, is de organisatie bereid om hun clubkas te spijzen. “Als er meer vrijwilligers zich inschrijven, zullen er hopelijk weer meer tickets beschikbaar zijn”, aldus de organisatie.

Een overzicht van alle ploegen is te vinden via het online vrijwilligersplatform https://medewerker.mydranouter.be/ . Via dat platform kunnen geïnteresseerden zich ook aanmelden om vrijwilliger te zijn op Festival Dranouter 2022, alsook voor de opbouw of afbraak.