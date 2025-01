Festival Congo aan Zee beleeft zijn zevende editie

Op zondag 23 februari loopt in het Kunstencentrum Kaap het zevende multidisciplinair festival ‘Congo aan Zee’, met een blik op de toekomst van Afrika en de herbebossing in Congo.

Na de succesvolle editie van ‘Congo aan Zee’ vorig jaar slaan het Human Sence Project en het August Vermeylenfonds Oostende opnieuw de handen in elkaar om deze zevende editie te presenteren in het Kunstencentrum Kaap. “Tijdens ‘Congo aan Zee’ is het nu ook weer de bedoeling om een zo breed mogelijk publiek te informeren over de troeven, de problemen en de relatie tussen ons land en de vroegere kolonie”, stellen organisatoren Sofie Cloet en Pol De Grave. “Dankzij de medewerking van het Vermeylenfonds zagen we vorige jaar een grote toestroom van geïnteresseerden van over heel Vlaanderen en Brussel”, zegt Sofie Cloet.

De affiche biedt een rijk aanbod aan informatieve en ontspannende activiteiten met lezingen, literatuur, boekpresentaties, muziek en een Congolese maaltijd en Boekhandel Corman verzorgt de boekenstand.

Herbebossing

Zo is er een lezing over architectuur in Kinshasa, een boekvoorstelling over kroeshaar en het universum van Will-Limba Moleka, een gesprek over de toekomst van Afrika, een panelgesprek over her- en ontbossing in Congo. Vorig jaar nog haalden de organisatoren 1.200 euro op voor het Faja Lobi herbebossingsproject. Verder is er de voorstelling van ‘Roze Lucht’, de roman van Julie Van Erps en vullen Antwerps stadsdichter Esohe Weyden, auteur Will-Limba Moleka, professor dr. Zana Etambala, Bos+-medewerker Bram Sercu, zangeres Nana Ndelo, onderzoeker dr. Thomas Hendriks en Heleen De Bruyne het podium. (ML)

‘Congo aan Zee’ verloopt in het Kunstencentrum Kaap, Koning Boudewijnpromenade 10, Oostende op zondag 23 februari van 10 tot 19 uur. Het volledige programma is te vinden op humanssenseproject.wordpress.com. Tickets zijn te koop via https://www.kaap.be/toont/congo-aan-zee-west-vlaams-wereldburgerfestival en Uit@oostende.be. Het festival kan rekenen op de financiële steun van de provincie West-Vlaanderen, de stad Oostende, 11.11.11, Bos +, (Triodos) en Hotel Monarc.