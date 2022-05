Festival Cantina Cubana laat studentenstad Kortrijk zijn naam alle eer aan doen

2019 was een topjaar voor Cantina Cubana, maar 2022 zal nog beter zijn. Dat moet het Praesidium Ambrosia Kulak gedacht hebben bij de organisatie van deze overweldigende editie. Bigger, better and stronger is dan wel niet de leuze van deze avond maar het zou er zo bijpassen. “Na twee jaren corona slaan we keihard terug tijdens dit laatste feestje voor de blok”, klinkt het bij Preses Pieter-Jan Geeraerts.

Ook vicerector van KU Leuven Campus Kulak Kortrijk Piet Desmet is razend enthousiast over het evenement. “Kortrijkzanen zijn harde werkers overdag en stevige feestbeesten in de nacht. Dit evenement bewijst nog maar eens dat onze hardwerkende studenten de combinatie kunnen maken tussen werken en feesten.”

Inhaalbeweging

In totaal worden maar liefst 2.500 bezoekers verwacht deze avond. 1.500 afkomstig uit Kortrijk en 1.000 afkomstig van Gent en Leuven. “Kortrijk is de nieuwe studentenstad bij uitstek. Vroeger zakte iedereen af naar Gent en Leuven. Nu komen deze twee steden naar Kortrijk. Het is een prachtige inhaalbeweging naar onze nieuwe cultuur”, aldus nog Piet Desmet.

Deze avond moet het hoogtepunt van de blok worden. “Doorheen het jaar organiseren we wekelijks activiteiten. In het tweede semester hebben we een serieuze inhaalbeweging gemaakt en corona achter ons gelaten. Met Kulak Proms, Kulak toneel en 24 uur van Bemsa tonen we dat alles mogelijk is. Dit evenement is dan ook het hoogtepunt van alles”, weet Geeraerts.

Blok inzetten

Wat zes jaar geleden ooit begon in een kleine tent met 500 feestvierders is nu uitgegroeid tot een evenement van 2.500 feestvierders op Kulak Weide. “Het eerste studentenfestival van Vlaanderen is zowaar op Kulak. Kortrijk feest op ’t Hoge en Kulak heeft meer dan ooit geëngageerde studenten die weten waar ze willen voor gaan”, weet Piet Desmet.

Ook de vriendengroep van Sofie Nuyttens en Nette Wagner keken lang uit naar dit evenement. “Het is ons eerste festival dit jaar en het luidt onze blok in. We gaan nog even lekker los en daarna gaan we er tweehonderd procent voor gaan. De nacht is jong, de ochtend is ver”, grapt Nuyttens ons toe.

Hoewel de blok op amper 14 dagen van hen ligt te wachten, liggen ze er nog niet wakker van. “Als student moet je vooral genieten in het leven. Als je die combinatie kan maken tussen genieten en studeren dan ben je goed op weg”, aldus Wagner.

Organisatoren Pieter-Jan Geeraerts en Jade Quintelier op de mainstage. © TV

Hoewel de ligging en de opbouw van het evenement al vrij episch is, is de line-up dat ook. Met niemand minder dan 2 Fabiola, Used, Skumic en Average Rob haalden de organisators Pieter-Jan Geeraerts en Jade Quintelier geen klein bier naar Kulak Weide.

“Op een fantastische weide moet fantastisch volk staan. Dan heb ik het niet alleen over de studenten maar ook muzikaal moet het goed zitten. We zijn blij dat we deze affiche mogen aanbieden. Het voelt goed aan en ook het goede weer zit mee”, weet Quintelier.

Daarnaast worden de tenten ook jaar na jaar groter. Waar er een aantal jaar geleden nog één tent stond staan er nu twee. “De tweede is meer dan het dubbele van formaat dan de eerste. Dat betekent niet alleen dat we meer volk kunnen herbergen maar dat betekent ook dat onze evenement mensen van heinde en verre trekt. Het wordt een epische editie, eentje om in te kaderen in onze geschiedenisboeken”, aldus nog Geeraerts.