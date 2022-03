Festival Campo Solar maakte eerste namen bekend

De organisatie van Campo Solar, het populaire festival in een maïsveld op de grens van Damme en Brugge, pakt uit met de eerste namen voor komende zomer. Ze pakken meteen ook uit met een nieuwigheid: de Campo Camping. “Er was vraag naar. Wie iets wil drinken, kan dat nu met een gerust gemoed doen door een overnachting te boeken”, zegt Karel Standaert.

Met zo’n 15.000 feestvierders was de vijfde editie van Campo Solar vorig jaar een absolute voltreffer. Het festival ging door nét op het moment dat er versoepelingen plaatsvonden. Feesten kon je dus zonder beperkingen en zonder mondmasker. Het resultaat: een ontlading bij alle aanwezigen. Campo Solar was het volledige weekend één groot feest.

Komende zomer vindt het festival, dat op enkele jaren tijd een klassieker is geworden op de festivalkalender van de Brugse jeugd en ver daarbuiten, plaats op 29, 30 en 31 juli.

STAKE

Het belangrijkste voor een festival blijft uiteraard de affiche. De organisatie is volop bezig met die samen te stellen, maar kan nu al enkele namen prijsgeven die met zekerheid komen. Het gaat om Het Zesde Metaal, STAKE, Jungle by Night, Chibi Ichigo en M.I.K.E. Push & Merdan Taplak Orkestar.

“De maïs, tarwe, zonnebloemen en bloemenweide vormen opnieuw het feeërieke kader waarin de bezoekers zullen kunnen wegdromen”, zegt Karel Standaert, één van de zes organiserende vrienden.

“Middenin de gewassen plaatsen we de podia voor onze artiesten en voorzien we verrassende plekjes om te feesten of te relaxen.” Die podia en relaxplaatsen zagen er vorige zomer indrukwekkend uit. Bedoeling is om dat komende zomer minstens te evenaren.

Campo Camping

Het festival breidt elk jaar uit en voor de zesde editie zal dat niet anders zijn. De organisatie plant namelijk een ‘Campo Camping’. Slapen in een zee van zonnebloemen? Het zal mogelijk zijn. “We merkten dat er wel wat vraag was naar de mogelijkheid”, zegt Karel.

“De camping zal vlakbij het festivalterrein liggen. Zo kunnen mensen die van wat verder komen met de wagen, toch probleemloos en zonder zorgen iets drinken.” In eerste instantie is het de bedoeling een kleinschalige camping voor zo’n 500 gasten te voorzien.

(MM)