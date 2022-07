Festival Bos! lokt weer massa naar natuurdomein Bergelen in Gullegem

De editie 2022 van het Bos!-festival in het provinciaal domein Bergelen kon weer op een zeer ruime respons rekenen. De festivalgangers konden er genieten van een zonnige dag en animatie voor het hele gezin. En dat allemaal in en met respect voor de natuur.

Zo zag je er veel meer keurig geparkeerde bak- en cargofietsen dan auto’s, werden muziekliefhebbers er vergast op enkele verrassend nieuwe acts en hadden ze voor een keer geen oordoppen nodig tegen té nadrukkelijke beats en decibels.

Niet dat er geen bekendere artiesten tussen zaten. Gabriel Rios bewees eerder al dat hij ook in de vrije natuur tot zijn recht komt (en daarom weer op de afspraak was) en ook Meskerem Mees hoeft ondertussen niet meer te bewijzen dat ze zoetgevooisd een heel bos weet te boeien. Iedereen kreeg wel iets geserveerd dat de trip naar Gullegem waard was.

(AV)