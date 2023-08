Festival Bokal staat synoniem voor muziek en ambiance

Met een ruime publieke belangstelling, goeie muziek en veel ambiance is de vierde editie van Festival Bokal een meevaller over de hele lijn geworden. Het familiefestival met hoofdzakelijk lokale groepen, allerlei lekkernijen en entertainment vond voor de eerste keer plaats op de nieuwe site van kinderboerderij Bokkeslot in de Vichtesteenweg. Zoals voorgaande keren werd met twee podia gewerkt. De kinderen werden op een originele manier verwelkomd door Tommy Ballony (foto) en werden verwend met allerlei animatie. Voor de verantwoordelijken van het Bokkeslot was Festival Bokal de apotheose van een bijzonder drukke, maar heel geslaagde week, waarin ook een internationaal uitwisselingsprogramma op het programma stond met jeugdafvaardigingen van kinderboerderijen uit Turkije, Ierland, Italië, Duitsland en het nabijgelegen Moeskroen. (DRD/foto DRD)