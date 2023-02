Festival blijft bestaan dankzij nieuwe vzw en financiële steun: “Koekelare Leeft is voor onze gemeente onmisbaar”

Koekelare Leeft heeft het overleefd: het nazomerfestival vindt plaats van 1 tot en met 4 september. Enerzijds dankzij de inspanningen van een nieuwe vzw, Koekelare Beleeft, anderzijds door de steun van het gemeentebestuur. “Dit is een onmisbaar evenement voor onze gemeente.”

Wie enkele maanden geleden dacht dat het nazomerfestival Koekelare Leeft definitief van de kaart zou verdwijnen, heeft het verkeerd voor. Het festival leek, door de coronapandemie en een paar managers die per se wilden dat de afgesloten contracten door het toenmalig bestuur werden nageleefd, ten dode opgeschreven, maar dat was zonder de veerkracht van de Koekelarenaars gerekend.

In cultuurzaal De Balluchon is deze week, in aanwezigheid van burgemeester Patrick Lansens (Vooruit) en een afvaardiging van het schepencollege, duiding gegeven door Christophe Desmet, de voorzitter van de nieuwe vzw Koekelare Beleeft. “Het gemeentebestuur wilde helpen en een renteloze lening toestaan voor een periode van drie jaar, maar enkele mensen van het eerste uur hadden al laten weten dat ze er na twintig jaar mee wilden stoppen en die renteloze lening niet zagen zitten.”

“Faillissement aanvragen was geen optie. Dus kwam er een nieuwe vzw”

“Het faillissement aanvragen was ook geen optie. Dus zochten we samen naar een andere oplossing, met het gekende resultaat”, zei Desmet. “Ik ging op zoek naar nieuwe mensen en vond, na enig speurwerk en overleg, bondgenoten in Kristof Vandooren en Peter Thoon, aangevuld met Kristof De Croo – verontschuldigd op de voorstelling –, Tom Slembrouck, Maarten Ureel en mezelf.”

Ook burgemeester Patrick Lansens stelde in zijn toespraak blij te zijn dat Koekelare Leeft blijft voortbestaan. “Wat destijds schoorvoetend begon in de Ichtegemstraat, is in al die jaren uitgegroeid tot een onmisbaar evenement voor onze gemeente. Koekelare Leeft heeft onze gemeente op de nationale en internationale kaart gezet. We blijven pal achter de organisatie staan en hebben de toelage al gestort, zodat ze de eerste kosten en voorschotten voor de artiesten kan betalen. Ook logistiek gaan wij, net als in het verleden, onze krachten inzetten”, beloofde de burgervader.

De voorstelling werd afgesloten met een mooie receptie, waar nog druk werd nagekaart.

(Eric Vanhooren)