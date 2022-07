Festival Bal-à-Deuse in Poperinge pakt uit met extra gratis festivaldag op nieuwe locatie

Het Poperingse festival Bal-à-Deuse is aan zijn tiende editie toe en die wordt gevierd op een nieuwe locatie. Voor het eerst wordt het een driedaags festival op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 juli. Nog een primeur: het festival wordt binnen de ring van Poperinge georganiseerd op een festivalweide langs de Casselstraat.

“Het festival heeft nog steeds een breed doelpubliek gaande van studenten tot gezinnen met kinderen. Een doelgroep die wij zelf ‘de brede jeugd’ noemen, maar uiteraard is iedereen bij ons welkom”, zegt Seppe Vanden Broeck van Bal-à-Deuse.

“We proberen een plaats te bieden waar jeugdhuisgangers, studenten, muziekliefhebbers en andere keikoppen kunnen samenkomen. De kers op onze 10e verjaardagstaart is de extra, gratis, festivaldag op zondag. In onze tent leggen we dan de focus op dubmuziek, met ook enkele internationale namen. Wie wil kan op zondag ook gewoon iets komen drinken op onze festivalweide.”

Festivalweide

Deze tiende editie viert Bal-à-Deuse voor het eerst in het centrum van Poperinge. De festivalweide bevindt zich langs de Casselstraat. “We brengen ons festival dichterbij de Poperingenaars en hopen dat mensen op die manier ons ook sneller zullen vinden.”

“Ondanks het feit dat we in het centrum zitten, ligt ons terrein in een prachtige groene site. Omringd door bomen en naast de Vleterbeek. We hopen dat mensen bij ons nieuwe muziek kunnen ontdekken, terwijl ze samen met hun vrienden, familie of buren kunnen genieten van een lekkere picon of een streekbiertje. Misschien wel in een van onze hangmatten?”, zegt Seppe.

Jong en uitdagend

“Onze programmatie is jong, divers en uitdagend. We bieden kansen aan opkomend talent en proberen een origineel programma aan te bieden door artiesten uit verschillende genres samen te brengen. Op die manier creëren we een omgeving waar iedereen iets nieuw kan ontdekken, maar die ook enigszins de verwachtingen van een breder publiek kan inlossen.

Net zoals in 2019 prijkt een winnaar van De Nieuwe Lichting van Studio Brussel bovenaan onze affiche, dit jaar is dat BLUAI. Met BLUAI, maar ook Wolker, Jokke en PINGPONGCLUB vinken we het vakje pop af. Vier bands die al goed scoorden in menig Belgisch muziekconcours.

Bands als Webstek, The Nealions en EigenZweetStinkt zijn jonge groepen die het, iedere op hun eigen manier, over een andere boeg gooien. Het zijn bands die omwille van hun unieke karakter moeilijk in een hokje te plaatsen zijn, op Bal-à-Deuse creëren we de mogelijkheid om deze groepen samen te brengen.

Met M.CHUZI, Kosmo Sound en Omar Dahl voegen we een wereldse laag toe aan onze programmatie. Belgische bands met een internationale sound en een enorm potentieel tot expansie over de landsgrenzen. Bands om in de gaten te houden dus, en om nu al te ontdekken in Poperinge.”

Nog voorverkoop tot donderdag

Tickets zijn in voorverkoop beschikbaar tot donderdag 21 juli om 23:59 uur. Een ticket scoren kan nog steeds aan de deur. “Vrijdag en zaterdag kunnen ook nog online tickets gekocht worden, maar dan wordt hetzelfde tarief als aan de deur gehanteerd”, zegt Seppe.

“We hebben in het verleden al vaak pech gehad met het weer en hopen voor deze feesteditie uiteraard op zonnig weer. De voorspellingen zien er goed uit, maar we houden nog steeds ons hart vast. We zijn voorzien op enkele buien. Er is voldoende beschutting waardoor het zowel in de zon als in de regen aangenaam is.”

(LBR)