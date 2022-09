Festa Italiana door ouderraad De Brug

Na twee jaar afwezigheid door coronaperikelen kan de ouderraad van Vrije Basisschool De Brug opnieuw zijn Festa Italiana inrichten. De pasta-avond vindt op zaterdag 8 oktober plaats vanaf 17.30 uur in VBS De Brug.

“We zetten ter gelegenheid van het Festa Italiana een pasta-avond op poten”, vertelt Danica Baecker van de ouderraad. “Op de pasta-avond kan er gekaart worden voor pasta. Kaarten kosten 2 euro per stuk. Wie niet deelneemt aan de kaarting kan ook kaarten kopen als steun. De kaarten kunnen ingeruild worden voor pasta”, zegt Danica.

“Ook kinderen zijn welkom op onze Festa Italiana. Peuters en kinderen uit het eerste kleuter kunnen genieten van een film, terwijl kinderen vanaf het tweede kleuter welkom zijn op een dansfeest. Verder kan er genoten worden van een drankje. We serveren ook frietjes. De opbrengst van de avond gaat integraal naar de kinderen. Zo deden we in het verleden onder andere onze duit in het zakje voor de aankoop van hoofdtelefoons en computers en zorgen we er mee voor dat de kinderen elke dinsdag een stuk fruit aangeboden krijgen.”

Omwille van werken dien je de school binnen te gaan via de ingang in de Luikewegel. (BCH)