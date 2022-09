Femma Fatale viert 10-jarig bestaan met retrofuif

Op vrijdag 23 september nodigt Femma Fatale iedereen uit op de fuif in het JOC Tielt voor het 10-jarig bestaan van de vereniging. Het thema is ‘Back to the 90’s’ en tussen 20 en 21 uur is er gratis drank voor alle dames.

Barbara De Jaegher is al bestuurslid sinds de oprichting van Femma Fatale. “Samen met Karen Dewinter, Sarah Labeel, Celine Herman, Marlies Verhulst en Lies Huys hebben we een aparte vereniging opgericht. De vraag kwam van Femma Tielt Centrum om een afdeling voor jongere dames te voorzien, tussen 20 en 45 jaar. Zo is Femma Fatale ontstaan. Ondertussen zijn Marlies en Lies gestopt als bestuurslid, maar kregen we versterking van Heleen Decraemer, Evelien Vercleyen, Griet Deroo, Veerle De Clercq en Lotte De Cloet.”

“Elk jaar organiseren we in februari een quiz en stellen we ons nieuw jaarprogramma voor. In de tien jaar is er nog niet zoveel veranderd, behalve dat we nu zelf lesgevers moeten zoeken of op locatie moeten afspreken. Vroeger konden we een beroep doen op workshops met lesgevers, wat nu niet meer mogelijk is. Alle vrouwen kunnen bij onze vereniging aansluiten. Naast de fuif op 23 september staat er op 12 oktober nog een workshop ‘ovenschotels’ gepland. Voor de workshop ‘droogbloemen’ zullen we nog een datum communiceren.”

Het thema van de fuif is bewust gekozen en vormt een knipoog naar het 10-jarig bestaan. “We willen er een echt retrofeestje van maken. We zullen op een ludieke manier de Belgische frank herintroduceren en voorzien muziek en de populaire drankjes van vroeger, waar iedereen wel herinneringen aan heeft. Dan denk ik bijvoorbeeld aan Bacardi Breezer. Iedereen is welkom, inschrijven is niet nodig. We willen er een leuke avond van maken.” (TV)