Femma en Femma met Pit organiseren zomerbar

Traditiegetrouw sluiten de Pittemse Femma en Femma met Pit hun werkjaar af met een activiteit voor de leden. Dit jaar willen ze met hun zomerbar op woensdag 6 juli iedereen erbij betrekken. Hun zomerbar is alleszins een voorproef op het feestgedruis van de Sint-Godelievekermis en Zotte Maandag.

“Elk jaar sluiten wij van Femma en de collega’s van Femma met Pit het werkjaar af met een leuke activiteit voor al onze leden”, vertelt Martine Dewitte. “Al geruime tijd broeit het idee om het evenement eens open te trekken voor het bredere publiek, maar door corona moest dit idee opgeborgen worden. Nu alle beperkingen weggevallen zijn, stak het idee weer de kop op en besloten we er werk van te maken, wat resulteerde in onze zomerbar op woensdagavond 6 juli. We willen aantonen dat er binnen de verenigingen echt nog wel werking is na de coronaproblemen. Daarnaast willen we iedereen laten meegenieten van deze leuke avond en hen laten kennismaken met de werking van onze beide verenigingen. Het doel van onze verenigingen is mensen samenbrengen en deze activiteit is daar echt wel ideaal voor.”

De Gemene Delers

“Onze Zomerbar wordt een gezellige ontmoetingsavond met als hoogtepunt het optreden van ‘De Gemene Delers’. Deze rockband is een samenraapsel van leerkrachten en oud-leerlingen van de Broederschool uit Roeselare. Ze brengen muzikale humor, waarbij ze met hun ludieke teksten de draak steken met actuele thema’s. We mogen dus wel zeggen dat we met onze avond een soort voorbode zijn van het feestgedruis van de Sint-Godelievekermis, dat het weekend daarop zal losbarsten.” (JG)

De Zomerbar vindt plaats in en rond zaal De Fontein in de Fonteinestraat en begint om 19.30 uur. Kaarten (7 euro) zijn te verkrijgen bij Ria Pattyn (0479 76 79 26 of jeanmarie.ria@skynet.be). Je kan ook kaarten kopen in café De Gilde of bij de bestuursleden van Femma en Femma met Pit.