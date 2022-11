Feestzaal De Post in Tielt verandert in WK-bar: “Op het gemak eten en genieten van de match”

Sies Baert (23) van frituur De Frietpost en Joran Delbaere (25) van slagerij Delbaere slaan de handen in elkaar om van feestzaal De Post een sfeervolle WK-bar te maken. Naast voetbal staat er ook iets om de honger te stillen op het menu.

“Voor de drie matchen is er telkens iets anders van eten voorzien”, steekt Joran Delbaere (25) van wal. “De eerste match tegen Canada doen we een winterbarbecue, voor de match tegen Marokko zorgen we voor chateaubriand met frieten en voor de laatste groepsmatch tegen Kroatië voorzien we verschillende standjes met snacks zoals pasta, beenham, frietjes en pizza.”

Sies en Joran willen met de WK-bar vooral zorgen voor een warme en gezellige sfeer waarbij de toeschouwers op het gemak kunnen eten en genieten van de matchen. “Voor de match kunnen de toeschouwers aanschuiven aan het buffet en op het gemak eten”, pikt Sies Baert (23) in. “We voorzien een groot scherm en op de tv’s wordt de match ook uitgezonden. De mensen die gewoon aan de toog de match willen volgen zijn ook welkom.”

Het concept van de WK-bar verloopt volgens een all-informule. “Voor 40 euro per match, voor alle drie de matchen samen is het 105 euro. Twee uren voor de match is het drinken en eten à volonté. We gaan door met het concept zolang de Rode Duivels doorgaan op het WK”, legt Joran uit.

Twee voetbalfans

De twee initiatiefnemers zijn geen onbekenden voor elkaar. Feestzaal De Post werkt voor de catering vaak samen met slagerij Delbaere en in De Frietpost kan je vers vlees kopen van de slagerij. “We kennen elkaar van de evenementen in De Post en we zijn ook alle twee voetbalfans. Dus vandaar kwamen we op het idee om deze WK-bar te organiseren”, vertelt de uitbater van De Frietpost.

Aangezien Sies en Joran voetbalfans zijn, polsten we ook nog eens naar hun verwachtingen over de prestaties van onze nationale ploeg op het WK in Qatar. “Het zal niet gemakkelijk zijn om even goed te doen als in Rusland, maar je weet maar nooit in het voetbal. Het zal alles of niets zijn denk ik, ofwel is het in de eerste ronde al gedaan ofwel stunten ze. Hopelijk geraken ze zo ver mogelijk”, zegt Joran.

“We zijn twee keer de favoriet geweest bij het EK en het WK en nu klinkt het toch wat negatiever in de pers. Dus misschien kunnen ze nu als underdog toch beter presteren dan de vorige tornooien”, voegt Sies eraan toe.

Meer info via de Facebookpagina van De Frietpost, inschrijven kan via hallo@defrietpost.be.