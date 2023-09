Feestweekend voor 60-jarig bestaan Chiro Bosmolens

In het weekend van vrijdag 22 september tot en met zondag 24 september houdt Chiro Bosmolens een feestweekend om haar 60-jarige bestaan te vieren. De festiviteiten vinden plaats aan de lokalen van de Chiro én in basisschool Bellevue. Aansluitend is er de startdag van het nieuwe Chirojaar.

“Chiro Bosmolens bestaat dit jaar 60 jaar en dat verdient een feestweekend”, klinkt het bij Chiro Bosmolens. “Een heel weekend lang zullen we activiteiten voorzien zodat we die verjaardag met iedereen kunnen vieren.”

“Op vrijdag 22 september gaan we van start met een kinderfuif aan onze lokalen in de Pieter De Coninckstraat 2/1 in Izegem. Van 17.30 tot 20 uur kunnen de jongens en meisjes uit het eerste tot en met zesde leerjaar helemaal uit de bol gaan. De kindjes kunnen er genieten van mocktails en hotdogs. Daarna maken we plaats voor de oudere feestvierders van 20.30 uur tot middernacht. Dan kunnen de leerlingen van het eerste tot en met het zesde middelbaar zich op de dansvloer begeven. De fuif is openbaar en dus niet enkel voor Chiroleden”, aldus de organisatoren.

Extra sfeer

Op zaterdag 23 september is er van 17 tot 19 uur een receptie voorzien voor genodigden na inschrijving. Ze heeft plaats in de Bellevueschool in de Bellevuestraat 28. Er is ook een Chirotentoonstelling te bewonderen. “Ben je (oud-)leiding, (oud-)kokje of (oud-)vb, word dan lid van de Facebookgroep ‘genodigden 60 jaar Chiro’”, klinkt het. “Vanaf 19 uur is er beenham en livemuziek van de band Wicked Souls die voor extra sfeer zal zorgen. Ook die activiteiten zijn opnieuw voor iedereen, maar voor de beenham moet je wel inschrijven. Dat kan via volgende link.”

Op zondag 24 september is er dan de startdag. Die loopt van 14 tot 17 uur in de Chirolokalen. Van 16.30 tot 17.30 uur is er een viering in de Bosmolenskerk. “Zondag is iedereen welkom op onze startdag. Alle kindjes mogen dan met ons een leuk spel spelen en bovendien wordt dan de leidingsverdeling bekendgemaakt.” (RV)