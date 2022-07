Feestweekend met zaalvoetbal en mosselfestijn in Baliebrugge

Baliebrugge leeft en Baliebrugs soccer slaan opnieuw de handen in elkaar voor hun feestweekend, dat toepasselijk de naam ‘Back-to-normal summer 2022’ krijgt.

Het feestweekend start op vrijdag 15 juli om 18.30 uur met het zaalvoetbaltornooi voor 35-plussers met de deelname van acht ploegen. De zaterdag is er een zaalvoetbaltornooi met 24 ploegen, de start is al voorzien om 9 uur. Op zondag zijn er acht ploegen voorzien op het wandelvoetbaltornooi voor 55-plussers. Om 12 uur start het mosselfestijn a volonté met frietjes, ofwel een halve kip met frietjes. De zondag wordt afgesloten met een U11 jeugdvoetbaltornooi om 14.30 uur.

Tijdens het tornooi is er eten, drank en ambiance voorzien in en rond de feesttent. Dit alles gaat door op de terreinen van de familie Pyfferoen in de Vrijgeweidestraat 62 in Ruddervoorde. De opbrengst gaat naar de jonge renners van de Baliebrugge. (GST)

Meer info voor de voetbaltornooien: Marc Pyfferoen 0477 89 35 80 na 18 uur of voor het mosselfestijn bij de deelnemende jonge renners of telefonisch 0476 98 23 93, liefst na 18 uur.